Las Estrellas de Buena Vista traen el son cubano a Zaragoza con su 'Live in Havana Tour'

La magia de Cuba volverá a brillar en los escenarios españoles con Estrellas de Buena Vista. La banda regresa para ponerle calor caribeño al mes de enero en un espectáculo que celebra la herencia del legendario Buena Vista Social Club y la proyecta hacia nuevas generaciones. El Auditorio de Zaragoza recibirá al numeroso grupo de músicos cubanos el próximo 10 de enero.

En 2026, la gira 'Live in Havana Tour' recorrerá otras ciudades como Murcia (3 de enero), Valencia (4 de enero), Tenerife (8 de enero), Gran Canaria (9 de enero), Lleida (11 de enero), Gijón (23 de enero), Vigo (25 de enero) y Madrid (27 de enero).

La gira ya ha pasado por escenarios de todo el mundo, como el World Trade Center de Dubai, y tras España les espera Alemania, con paradas en Múnich (18 de enero), Berlín (19 de enero) y Hamburgo (20 de enero).

2026 se recibe con el ritmo cubano de Estrellas de Buena Vista / El Periódico

'Live in Havana Tour' reúne sobre el escenario a 16 músicos excepcionales, entre ellos diez miembros originales de Buena Vista Social Club: los vocalistas Carlos Calunga y Lázaro Villa, el percusionista Ángel Terry, el saxofonista Javier Zalba, el trompetista Roberto García, el trombonista Alberto Muñoz (Molote), el contrabajista Fernando Arévalo, el timbalero Filiberto Sánchez y la violinista Osiris Valdés. Todo ello bajo la dirección musical de Pancho Amat, considerado el mejor tresero del mundo.

Cada concierto es una fiesta que transporta al público a las noches habaneras de antaño, donde el son, la rumba y el bolero se mezclan con la calidez y la energía contagiosa de la música cubana. Con pasión y frescura, este colectivo ha conquistado escenarios en todo el mundo y mantiene viva la memoria de una tradición que se ha convertido en patrimonio universal.

Cuenta Pancho Amat: "El Buena Vista no ha muerto, en todo caso no están con nosotros muchos de los que fueron sus principales exponentes, pero el tronco y las ramas que le dieron vida al proyecto, llámese en este caso las esencias de la cultura cubana, siguen ahí florecidas por nuevas generaciones que continúan la huella de los que le antecedieron, así com éstos a su vez siguieron el legado de sus abuelos".

El 'Live in Havana Tour' no es solo un concierto, sino un viaje narrado con ritmo, alma y sabor; una celebración de la memoria, la identidad y la alegría de un pueblo que convirtió la música en resistencia y en legado.