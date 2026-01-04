Santi Rodríguez presenta en Zaragoza la comedia '¿Nos damos un viaje?'
El humorista presenta el próximo 9 de enero, en Zaragoza, su espectáculo más viajero y divertido, un 'show' en el que el público recorrerá Europa, América y África de la mano de uno de los grandes referentes de la comedia española
El próximo viernes 9 de enero, el humorista y actor Santi Rodríguez llega al Teatro de Las Esquinas con su nuevo espectáculo '¿Nos damos un viaje?', una función cargada de ingenio, frescura y humor con la que el público vivirá una auténtica vuelta al mundo, y todo ello sin salir del teatro.
Tras éxitos como 'Infarto, ¡no vayas a la luz!', 'Como en casa de uno… en ningún sitio' o 'Espíritu, una comedia para morirse de risa', Rodríguez aterriza en Zaragoza con un 'show' que transforma las vivencias universales de los viajes en un torrente de carcajadas.
En '¿Nos damos un viaje?', el espectador recorre junto a Santi Rodríguez destinos de Europa, América, África y otros rincones del mundo. Sin duda, un espectáculo que promete carcajadas y complicidad, en el que el viaje no es sólo geográfico, sino también emocional.
Con más de cuatro décadas de trayectoria, el jienense Santi Rodríguez es ya un clásico de la escena cómica española. Su popularidad creció gracias a su personaje del frutero en '7 Vidas' y, desde entonces, ha consolidado una carrera marcada por el cariño del público y la fidelidad a los escenarios.
Actor, humorista y comunicador, Santi Rodríguez mantiene intacta la ilusión de sus inicios: “No hay mejor regalo que vivir encima de las tablas, nadando entre las risas del público”, afirma. Con este estreno que se verá en Zaragoza el viernes 9 de enero, vuelve a demostrar por qué es uno de los nombres imprescindibles de la comedia en España.
La obra comenzará a las 20.00 horas y todavía hay entradas disponibles en venta anticipada a 18 euros en la web del Teatro de las Esquinas y en taquilla el día de la función a 21 euros.
