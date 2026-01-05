Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Concierto de Romeo Santos en Zaragoza: ya se sabe cuándo se abre la preventa de las primeras entradas

La gira europea del Rey de la bachata recalará en la capital aragonesa el próximo 3 de julio de 2026

Romeo Santos actuará en Zaragoza el próximo 3 de julio.

Paula Marco

Zaragoza

Romeo Santos actuará de nuevo en Zaragoza. El que fuera líder de Aventura y que atesora más de tres décadas de trayectoria musical está inmerso actualmente en un tour y a la capital aragonesa llegará junto a Prince Royce con 'Mejor tarde que nunca'.

Que su gira internacional iba a recalar en Zaragoza el 3 de julio de 2026 se conoció el pasado 24 de diciembre, mientras que seis días más tarde se supo el lugar elegido: nada más y nada menos que el Ibercaja Estadio, demostrando la capacidad de atracción del llamado Rey de la bachata.

Su promotra, SFX Events, acaba de dar un paso más y ha desvelado este lunes la fecha en la que se abrirá la preventa de las primeras entradas. Será este jueves 8 de enero a las 12.00 horas. Y es que primero habrá un periodo de preventa cuyo registro ya está disponible a través de este enlace) por medio de la web de SFX-Events (promotora del espectáculo), VivaTicket y en MasQLive.

Romeo Santos, en esa ocasión en solitario, ya actuó en Zaragoza en 2023, en la Feria, donde congregó a alrededor de 10.000 personas en un concierto que fue una gran fiesta latina con actividades paralelas en las horas previas a la actuación del dominicano. Madrid, Barcelona, Cádiz, Málaga, Murcia, Sevilla, Tenerife, Santander y La Coruña son los otros lugares españoles de la gira que también pasará por grandes ciudades europeas como París, Estocolmo y Londres.

Así, Leiva será el que abra las actuaciones musicales del Ibercaja Estadio de Zaragoza el próximo 27 de junio, pero poco días después será Romeo Santos el que convoque a las 20.000 personas que caben en el recinto en un verano que, tras la conclusión de la temporada futbolística, promete se rmuy musical en el campo.

