Estos son los discos favoritos de Enrique Bunbury en 2025: de Leiva a Robert Plant

Enrique Bunbury lleva muchos años demostrando que está a la última en todo lo que concierne a la actualidad musical. Ahora lo ha vuelto a constatar al publicar en sus redes sociales una clasificación con los álbumes que más le gustaron a lo largo de 2025. Lo ha dividido en dos categorías (discos hispanos y latinos y discos internacionales) y su selección corrobora que sus gustos musicales son totalmente eclécticos. Sabedor de que es un prescriptor cultural de cabecera para sus miles de fans, el zaragozano también ha publicado sus particulares listados sobre libros, películas y documentales, aunque este artículo se centrará sobre todo en el apartado musical.

«Estos son los 15 discos hipanos y latinos con los que más he disfrutado este año 2025. ¿Y a vosotros? ¿Cuáles os han gustado especialmente?», escribe Bunbury para justo después enumerar su selección. En primer lugar nombra el álbum Cuerpos, Vol 1, de la banda argentina Babasónicos, seguido de Los perros no entienden internet, del vallecano Marcos Crespo, y Tougher than the rest, de los también madrileños Dharmacide. El top cinco lo completan las argentinas Juana Aguirre (con Anónimo) y Juana Molina (con el disco Doga).

El ranquin continúa con el grupo venezolano de rock alternativo La Vida Boheme y su Tierra de Nadie, el Gigante de Leiva, A danger to ourselves de la colombiana Lucrecia Dalt, El otro lado del gallego Luis Fercán y Femme fatale de Mon Laferte. El listado de sus álbumes hispanos favoritos de 2025 lo completan la mexicana Natalia Lafourcade y su Cancionera, Quique González con 1973, la banda de Aranjuez Rufus T Firefly con Todas las cosas buenas, las madrileñas Shego y su No lo volveré a hacer y el trap de Úrsula con Inferno.

La melomanía de Enrique Bunbury también abarca el ámbito internacional y por eso ha dado a conocer otra lista exclusiva para esta categoría. Abre el ranquin el estadounidense Alan Sparhawk y su Alan Sparhawk with Trampled by Turtles, seguido del sexteto británico Deadletter con Hysterical Strength y la banda Geese con Get killed. El top cinco lo completan Jeff Parker con The way out of easy y Jeff Tweedy con Twilight override.

El listado continúa con Suede (Antidepressants), Mavis Staples (Sad and beatiful world), Micah P Hinson (The tomorrow man), Mulatu Astatke (Mulatu plays mulatu) y The Murder Capital (Blindness), mientras que los cinco últimos enumerados por Bunbury son los siguientes: Natalie Bergman con My home is not this world, Paul Weller con Find el Dorado, el estadounidense Perfume Genius con Glory, el emblemático Robert Plant con Saving Grace, SG Goodman con Planting the signs, Sharon Van Etten con The attachment theory, la americana Sierra Ferrell con Trail of flowers, la banda de Chicago Tortoise con Touch, el mítico Van Morrison con Remembering now y Wet Leg con Moisturizer.

Entre las películas escogidas por el zaragozano destacan las españolas Sorda, de Eva Libertad, y Sirat, de Oliver Laxe, mientras que en el listado de sus libros preferidos de 2025 se encuentran títulos como TIM de Ray Loriga, Fractal de Andrés Trapiello o El español que enamoró al mundo de Ignacio Peyró. También constata Bunbury su admiración por el barbastrense Manuel Vilas al elegir su último poemario (Ciudades en venta) y Dos tardes con Franz Kafka.