El regalo de Reyes más especial para Sho-Hai: "Ya tienes donde limpiarte los pies"

El MC aragonés, Sho-Hai, miembro de Violadores del Verso es uno de los mayores embajadores de Cervezas Ambar, de hecho, cuenta la leyenda que allá donde va a actuar o a pinchar pone como condición que haya cerveza Ambar sin peligro de que se agote... Y ha llegado el momento de que la empresa aragonesa le premie por ser uno de sus mejores embajadores.

"Cuidado con lo que pides, que a veces se cumple✨ Feliz año @shohai_real , te lo debiamos 🤝🍺 #ElRepartoMásEspecial". Con esta enigmática frase ha publicado Ambar en sus perfiles de las redes sociales un vídeo en el que se ve a varios repartidores a punto de entregar un bidé. ¿De dónde parte este regalo tan peculiar?

"Me limpio los pies..."

En el propio 'reel' se explica que por aclamación popular en una de las publicaciones de Ambar se designó a Sho-Hai como el mayor embajador de Cervezas Ambar, y la empresa se puso a trabajar poniendo en marcha la 'Operación Espía' con resultado afirmativo... hasta que contactaron con el rapero y él mismo les dio la solución: "Me limpio los pies en el bidé". Dicho y hecho.

Ambar acaba de entregar en la tienda Rapsolo un bidé diseñado especialmente para Sho-Hai, acompañado, eso sí, de un cargamento de cervezas: ""Jajajajajjajaa!!! Que grandes!!🤣🤣🤣👏🏽👏🏽👏🏽 Gracias familia!! Mis mejores reyes magos beodos!! Abrazacos enormes! Y feliz año!!💚😘🍾🎉", ha sido el mensaje de Sho-Hai, al que le han contestado desde Ambar: "Tú sí que eres grande!!!🍻 ahora ya tienes donde limpiarte los pies (x2) este año✨😉 gracias a ti".