Manel Fuentes homenajeará a Bruce Springsteen este domingo en el Teatro de las Esquinas de Zaragoza

El polifacético presentador llega a la capital aragonesa con su espectáculo '¿Por qué le llaman The Boss?'

Manel Fuentes actuará este domingo en Zaragoza.

El Periódico de Aragón

Zaragoza

Manel Fuentes desembarcará este próximo domingo en el Teatro de las Esquinas con '¿Por qué le llaman The Boss?', un espectáculo en el que rinde tributo a su admirado Bruce Springsteen. El polifacético presentador ha armado un nuevo 'show' en el que va narrando anécdotas y cantando las canciones del artista estadounidense en una cita obligada para todos los amantes de Springsteen.

De hecho, las entradas para la sesión de este domingo en las Esquinas (19.00 horas) se agotaron hace días. Fuentes, acompañado de su guitarra y armónica, y junto al piano de su inseparable Dani Campos, realizará un recorrido por los temas más emblemáticos del Boss.

Mediante sus anécdotas, relatos personales y canciones míticas interpretadas en directo, Fuentes desnuda las historias que marcaron la vida de Bruce Springsteen, desde su infancia en Nueva Jersey hasta su ascenso a la fama mundial, sin olvidar sus icónicos grandes éxitos.

De forma paralela a su trabajo como presentador, el periodista y humorista barcelonés lleva años actuando con 'Manel Fuentes & The Spring's Team', su banda tributo a Bruce Springsteen.

La niña de 13 años herida grave tras un accidente de coche en Bujaraloz sigue ingresada en la uci

Carlos Cantero, entrenador del Casademont Zaragoza: "El liderato está en nuestras cabezas, pero es secundario"

Manel Fuentes homenajeará a Bruce Springsteen este domingo en el Teatro de las Esquinas de Zaragoza

El temporal sigue 'congelando' Aragón: aviso naranja por bajas temperaturas en una decena de comarcas

La selección aragonesa cadete del gigante Keita se queda a las puertas de la final

Localizan un cayuco al sur de La Gomera con 170 personas, varias en mal estado de salud

Atención conductores: este es el día en el que comienzan las afecciones por las obras en la avenida Valencia de Zaragoza

