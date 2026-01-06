Manel Fuentes homenajeará a Bruce Springsteen este domingo en el Teatro de las Esquinas de Zaragoza
El polifacético presentador llega a la capital aragonesa con su espectáculo '¿Por qué le llaman The Boss?'
Manel Fuentes desembarcará este próximo domingo en el Teatro de las Esquinas con '¿Por qué le llaman The Boss?', un espectáculo en el que rinde tributo a su admirado Bruce Springsteen. El polifacético presentador ha armado un nuevo 'show' en el que va narrando anécdotas y cantando las canciones del artista estadounidense en una cita obligada para todos los amantes de Springsteen.
De hecho, las entradas para la sesión de este domingo en las Esquinas (19.00 horas) se agotaron hace días. Fuentes, acompañado de su guitarra y armónica, y junto al piano de su inseparable Dani Campos, realizará un recorrido por los temas más emblemáticos del Boss.
Mediante sus anécdotas, relatos personales y canciones míticas interpretadas en directo, Fuentes desnuda las historias que marcaron la vida de Bruce Springsteen, desde su infancia en Nueva Jersey hasta su ascenso a la fama mundial, sin olvidar sus icónicos grandes éxitos.
De forma paralela a su trabajo como presentador, el periodista y humorista barcelonés lleva años actuando con 'Manel Fuentes & The Spring's Team', su banda tributo a Bruce Springsteen.
- Estas son las listas electorales completas de todos los partidos de Aragón para el 8F
- Esta es la céntrica avenida de Zaragoza que lleva 14 meses en obras... y está cerca de librarse de ellas
- Los usuarios del 'Utebero' y del 'Casetero' sacan los colores a sus servicios de autobús: 'Siempre llegan tarde
- Una niña de 13 años, herida grave en un accidente que ha obligado a cortar la AP-2 cerca de Bujaraloz
- Los fichajes que el Real Zaragoza ha de darle a Rubén Sellés y la valiosa lección de Manolo González
- El Real Zaragoza de los guerrilleros de Rubén Sellés y los jugadores diferenciales que hay que fichar en enero
- Rubén Sellés, entrenador del Real Zaragoza: 'No podemos buscar héroes fuera de lo que hay aquí
- Accidente mortal en Alberite de San Juan (Zaragoza): un fallecido en el choque entre una furgoneta y un tractor