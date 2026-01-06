Manel Fuentes homenajeará a Bruce Springsteen este domingo en el Teatro de las Esquinas de Zaragoza

Manel Fuentes desembarcará este próximo domingo en el Teatro de las Esquinas con '¿Por qué le llaman The Boss?', un espectáculo en el que rinde tributo a su admirado Bruce Springsteen. El polifacético presentador ha armado un nuevo 'show' en el que va narrando anécdotas y cantando las canciones del artista estadounidense en una cita obligada para todos los amantes de Springsteen.

De hecho, las entradas para la sesión de este domingo en las Esquinas (19.00 horas) se agotaron hace días. Fuentes, acompañado de su guitarra y armónica, y junto al piano de su inseparable Dani Campos, realizará un recorrido por los temas más emblemáticos del Boss.

Mediante sus anécdotas, relatos personales y canciones míticas interpretadas en directo, Fuentes desnuda las historias que marcaron la vida de Bruce Springsteen, desde su infancia en Nueva Jersey hasta su ascenso a la fama mundial, sin olvidar sus icónicos grandes éxitos.

De forma paralela a su trabajo como presentador, el periodista y humorista barcelonés lleva años actuando con 'Manel Fuentes & The Spring's Team', su banda tributo a Bruce Springsteen.