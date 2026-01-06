El regreso de la banda zaragozana Volador: "Queríamos enseñar a nuestros hijos que sus padres tuvieron un grupo"

Sin más pretensión, en principio, que la de «recordar el ambiente» que se vivía hace ya 15 años en los conciertos de Volador, la banda decidió afrontar un regreso (de nuevo hay que usar la expresión en principio) efímero «para pasarlo bien» y, «no menos importante», insiste Antílope, «enseñar a nuestros hijos que sus padres tuvieron un grupo y que nos vieran en directo porque prácticamente, salvo alguna cosa puntual, nos hemos retirado todos de la música». Y ese día está a la vuelta de la esquina. Volador regresa a los escenarios (tras un primer miniasalto en las pasadas Fiestas del Pilar) este jueves, 8 de enero, en el Teatro de las Esquinas de Zaragoza, a partir de las 21.00 horas.

Un directo en el que Volador, con artistas invitados (de momento, se han confirmado Sylvia Pantoja y Niños del Brasil, pero habrá más), repasará su trayectoria: «Será un recorrido a nuestra carrera con más de 20 canciones, algunas de ellas no las hemos tocado nunca en directo antes. Obviamente sonarán las que nos dieron más popularidad, pero rescatamos del baúl otras que son un reto para nosotros», explica Antílope, que señala que no estarán solos en el concierto: «Habrá muchas colaboraciones y habrá proyecciones de gente que ha estado con nosotros en nuestra carrera, será un revival de esa época». Y habrá una colaboración muy especial, la de Sylvia Pantoja (pareja de Antílope) con la que harán «una mezcla muy especial entre su música y la nuestra».

Después de este concierto, la banda solo tiene previsto dar uno más, en el Vive Latino, que se celebrará en Zaragoza en septiembre. ¿Y después? «Nos gustaría grabar una canción nueva en estudio para ver cómo nos encontramos, pero si ninguna presión de tiempo y cuando podamos todos, un poco para ver qué sale, pero sin más pretensión. De hecho, creo que nos apetece más eso que los directos en sí, ver hasta dónde somos capaces de llegar en la parte creativa hoy», insiste el vocalista.

El adiós de Volador llegó de manera repentina en 2011 con una gira en España por delante que la banda no llegó a dar. ¿Ha habido algún hueco para el arrepentimiento de la decisión tomada durante estos 15 años?_«No, para nada, hicimos una apuesta intensa y muy dura para sacar adelante aquello. Fue una apuesta vital, pero vimos que las inquietudes de todos habían cambiado y que el proyecto estaba agotado. Había que mutarse para crecer», dice con sinceridad Antílope. Por eso, cree que es importante esta regreso con la única intención de «pasárselo bien y disfrutar. Tenemos muchas ganas de revivir aquello».

En la memoria

Y es que, aunque pueda parecer algo descabellado, durante estos 15 años aunque fuera en solitario ninguno había revisitado aquellos temas hasta que surgió esta idea: «No las habíamos tocado nunca así que íbamos un poco con miedo, pero las sensaciones desde el principio fueron muy buenas. Como las teníamos tan interiorizadas, habíamos estado diez años con ellas, a la mínima que las volvimos a tocar, las recordábamos muy bien», asegura, aunque también confiesa «que aún hay letras que estoy estudiándolas».

Aunque su intención no es retomar el proyecto en plenitud, a nadie se le escapa que si así fuera la música ha cambiado mucho durante estos años: «Es muy diferente todo. Cuando empezábamos nosotros el camino era buscar una discográfica y acabar en una multinacional para poder triunfar, y eso para nosotros que estábamos entremedio de todo era muy difícil, no se nos podía definir en un estilo porque hacíamos lo que nos daba la gana, mezclábamos clásica con techno...», explica y prosigue: «Ahora las reglas son muy diferentes. También te digo que nunca ha habido tantos medios y ha sido tan fácil hacerlo todo tú mismo pero nunca ha sido tan difícil diferenciarte. ¿Cuántas canciones se publicarán al día en Spotify? Miles», reflexiona en voz alta.

Las entradas para el concierto del jueves en el Teatro de las Esquinas cuestan 12 euros (anticipada a través de la propia web del espacio cultural) y 15 euros en taquilla el mismo día del concierto.