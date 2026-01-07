La asociación que promueve el heavy en Zaragoza se apunta otro tanto con un concierto de primer nivel

La escena heavy en Zaragoza sigue sacudiéndose (aún más de lo que estaba) gracias a la irrupción de la Asociación El Batallador, que cuenta ya con más de 100 socios, y que apuesta por defender y promocionar la cultura de rock duro en la capital aragonesa.

Como regalo de Reyes, este martes, El Batallador anunció un nuevo concierto en la ciudad, será el de una de las bandas europeas que más está triunfando dentro del nuevo metal, la checa Stellvris, que, además de en Zaragoza, este 2026 estará en el Resurrection Fest.

La cita será el 2 de julio en el pub Utopía, uno de los fundadores de El Batallador, y las entradas ya están a la venta en el Infiernos y Utopía (con descuentos para los miembros de la asociación) o en VivaTicket a 15 euros (10 euros para los socios). En taquilla el día de la actuación costarán 18 euros.

Una de las bandas más importantes

Stellvris es una banda de metal moderno originaria de Praga, República Checa, fundada en 2019. Su música mezcla elementos de metalcore, nu-metal, electrónica y partes melódicas, resultando en un sonido agresivo pero accesible que conecta con fans de metal contemporáneo.

Es una de las bandas emergentes europeas de metal moderno más interesantes de los últimos años, con creciente presencia internacional y propuestas que combinan agresividad con melodía y contenido emocional.

La banda combina letras sobre lucha personal, relaciones tóxicas, ansiedad y presión social con riffs contundentes y estructuras melódicas, buscando tanto catarsis como empoderamiento para sus oyentes.