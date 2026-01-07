Daniel Sánchez Arévalo presenta en Zaragoza la película española del momento, 'Rondallas'
El director participa en una nueva sesión de La buena estrella conducida por Luis Alegre
El viernes 9 de enero, el escritor, guionista y director de cine Daniel Sánchez Arévalo será el invitado de la sesión 253 de La buena estrella, el ciclo de conversaciones organizado por el Vicerrectorado de Cultura y Patrimonio de la Universidad de Zaragoza.
El encuentro se celebrará a las 19.00 horas en el Aula Magna del Paraninfo de la Universidad y será moderado por el escritor, periodista y profesor de la Universidad de Zaragoza Luis Alegre. La charla, con entrada libre hasta completar el aforo, estará centrada en 'Rondallas', la película dirigida por Sánchez Arévalo e interpretada por Javier Gutiérrez, Tamar Novas, María Vázquez y Carlos Blanco.
De qué va la película
'Rondallas' se estrenó el 1 de enero en los cines de toda España y está recibiendo una extraordinaria acogida crítica y comercial. La historia cuenta cómo dos años después del trágico naufragio de un barco pesquero que sacudió a un pequeño pueblo marinero gallego, los habitantes del pueblo deciden que ya es hora de recuperar la ilusión y dejar el luto atrás. Por ello vuelven a unirse para poner en marcha la rondalla, una agrupación de música tradicional en la que participan desde niños hasta ancianos, con la intención de competir en un concurso contra los pueblos vecinos, pero sobre todo de empezar a mirar hacia delante de nuevo.
Daniel Sánchez Arévalo (Madrid, 1970), tras una brillante actividad como cortometrajista, se colocó en primera línea del cine español con su primer largometraje, 'Azul Oscuro Casi Negro' (2006), una condición que consolidó con 'Primos', 'Gordos', 'La gran familia española' o 'Diecisiete' o la serie' Las de la última fila'. En 2025 ha estrenado el cortometraje 'Pipiolos'. Con su primera novela, 'La isla de Alice' (2015), quedó finalista del Premio Planeta.
