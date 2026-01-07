Luis Larrodera vive el final de 'Stranger Things' con una cena muy especial: "Elegimos creer"
El aragonés se revela como un gran seguidor de la serie fenómeno mundial
El final de ‘Stranger Things’ que tras cinco intensas temporadas estrenó su último capítulo el último día del año ha levantado, además de los lógicos detractores y defensores, nada nuevo bajo el Sol, una gran expectación y todo un movimiento de fans que no han dudado en compartir sus experiencias.
Es el caso del presentador, ‘showman’, actor e incluso director de cortometrajes aragonés Luis Larrodera, que participó de una cena especial con motivo de este último capítulo, según él mismo ha desvelado en sus redes sociales.
Cena temática
“Con motivo del último capítulo de ‘Stranger Things’, Marina Larrodera (hija de Luis Larrodera y también actriz) decidió preparar una (espectacular) cena temática dedicada a la serie. Nos vestimos con nuestras camisetas (y yo mi bata oficial) y nos preparamos para disfrutar”, explica el zaragozano, que ha acompañado la publicación de una serie de imágenes en las que se ve cómo se preparó la casa donde visionaron el capítulo final.
Y por si alguien se lo preguntaba, Larrodera también da un veredicto sobre el final de ‘Stranger Things’: “Después de terminar la serie, nosotros elegimos 'creer'. Gracias Ross y Matt Duffer por estas 5 temporadas)”.
Ambientada durante la década de 1980, la historia de ‘Stranger Things’ (disponible en Netflix) se sitúa en el pequeño pueblo ficticio de Hawkins (Estados Unidos) donde sus residentes comienzan a lidiar con una dimensión alternativa hostil conocida como Upside Down, después de que una instalación de experimentación humana cercana abre una puerta entre ella y el mundo normal.
