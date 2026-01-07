Manuel Vilas se 'enzarza' sobre la 'pureza' de los premios literarios: "No son un fraude"

El escritor aragonés Manuel Vilas ganó el Premio Nadal en 2023 con su novela 'Nosotros'. Por ese motivo, este martes fue uno de los invitados estrella de la ceremonia que acabó galardonando a David Uclés. El oscense, de hecho, no dudó en recordar el momento de su éxito: "Camino de Barcelona, esta noche se falla el Nadal. Me acuerdo de la noche del año 23. Ya han pasado tres años. Día de Reyes, la gran ilusión. ¿Quién lo ganará? Esta noche lo sabremos. Un escritor o escritora va a ser muy feliz esta noche".

A raíz de esta publicación, fue un seguidor; Justo Sotelo, el que le espetó directamente: "¿Muy feliz sabiendo que los premios literarios en España son un fraude? En fin. Un abrazo". Vilas le respondió enseguida de manera elegante pero cortante: "No estoy de acuerdo, no son un fraude, otro abrazo" a lo que este le volvió a reprender: "Pregunta a Enrique Murillo, que sabe un poquito más que tú y yo del asunto. Otro abrazo". El debate se cerró con la intervención precisamente de Enrique Murillo: "Desde el Anagrama de ensayo hasta el Herralde de Novela, desde el Plaza & Janes (que me cargué), al Planeta, Azorín... Si el editor esta en el jurado, mal vamos. Las excepciones son raras".

Ganador del Planeta

Si hace unos meses decía David Uclés que 2025 era el año de su vida, 2026 no puede empezar mejor para él, ganador como ha sido esta noche de la 82ª edición del Premio Nadal con 'La ciudad de las luces muertas', que ubica en una Barcelona de posguerra, durante las 24 horas de un día, en la que se cruzan personajes de diferentes épocas y procedencias en un período de oscuridad total.

Desde la noche del martes, David Uclés forma parte de un galardón que también obtuvieron desde Carmen Laforet y Ana María Matute, que tienen su protagonismo en su nueva obra, al propio Manuel Vilas, Miguel Delibes, Carmen Martín Gaite, Francisco Umbral, Manuel Vicent o Álvaro Pombo.