‘No dejes pasar esta oportunidad', una reflexión sobre las decisiones que se toman, llega al Teatro del Mercado

Una clienta, una trabajadora y un pasillo de supermercado. Con estos sencillos mimbres se forma ‘No dejes pasar esta oportunidad’, la obra de teatro que se subirá al escenario del Teatro del Mercado desde este viernes y hasta el próximo domingo. Tres elementos básicos con los que Cuentos del Arrebol nos invita a reflexionar sobre la vida y las decisiones que tomamos con un tono en el que la comedia y el drama se entremezclan.

La actriz Marissa Nolla da vida a Claudia, la clienta, quien vive bajo el control y la dominación de su esposo. A pesar de ser una mujer adulta, su esposo la trata como una niña,tomando decisiones por ella y limitando su capacidad de elección. Esta dinámica de poder y control ha socavado su autoestima y sentidode identidad, dejándola atrapada en una vida de sumisión y dependencia.

Mujer empoderada

Por otra parte, tenemos a Lola (Carmen Marín), una mujer enérgica y decidida. Su presencia es imponente y su actitud refleja confianza en sí misma. Es una mujer empoderada, con una personalidad fuerte y una determinación inquebrantable. En el trabajo, Lola se enfrenta a un techo de cristal. Sin embargo, su determinación y habilidades la han llevado a sobresalir en su puesto como dependienta en el supermercado. Es una mujer astuta y perspicaz, capaz de adaptarse rápidamente a las situaciones y encontrar soluciones ingeniosas a los desafíos que se le presentan.

'No dejes pasar esta oportunidad' se podrá ver en el Teatro del Mercado de Zaragoza. / EL PERIÓDICO

Ambas se reencuentran en el supermercado, lo que hace que despierte en Claudia una chispa de de esperanza y la posibilidad de escapar de la opresión en la que ha vivido durante tanto tiempo. A medida que la obra avanza, Claudia se enfrenta al desafío de enfrentar a su esposo y reclamar su autonomía. Mientras, Lola intentará encontrar un equilibrio entre su empoderamiento personal y las restricciones a las que se enfrenta, mientras intenta ayudar a Claudia. No es la primera vez que ambas actrices forman la dupla que lleva todo el peso actoral de una obra de teatro. El pasado mes de febrero ya pudimos verlas juntas en el Teatro del Mercado con 'Pájaros en la cabeza', escrita y dirigida por Rafael Campos.

'No dejes pasar esta oportunidad' estará en cartel desde este viernes hasta el domingo. Las entradas se pueden comprar a través de la web del Teatro del Mercado.