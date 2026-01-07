La polémica planea sobre el yacimiento romano de Los Bañales: dos fundaciones y un modelo de gestión

La polémica planea desde hace unas semanas sobre el yacimiento romano de Los Bañales, con posturas enfrentadas en el corazón de las Cinco Villas e incluso en las redes sociales. El origen de esta controversia parte de las desavenencias que el director científico del proyecto arqueológico, Javier Andreu, ha tenido últimamente con la Fundación Uncastillo, entidad clave para Los Bañales. De hecho, fue ella la que reactivó en 2008 las excavaciones tras años de abandono y la que 'fichó' al propio Andreu para dinamizar el yacimiento.

El litigio ya llevaba tiempo sobrevolando el proyecto, pero se intensificó este pasado verano cuando, según Andreu, la Fundación Uncastillo (muy próxima a la comarca de las Cinco Villas) intentó «estrangular» la excavación haciendo que los fondos asignados no llegaran al yacimiento. «No hay que olvidar que esta pasada fue la campaña estival más austera de los últimos 18 años por culpa de la Fundación Uncastillo, que ha quedado retratada como una herramienta insuficiente y débil para impulsar Los Bañales. Más que nada porque tiene otros intereses y unos objetivos estatutarios que la separan del mundo romano», asevera Andreu, que recuerda que la citada fundación también gestiona la fortaleza de Uncastillo, la judería o el patrimonio románico del casco urbano de la localidad.

«Los Bañales se ha hecho grande a nivel arqueológico y turístico y necesita un ente que ponga todo el corazón en el yacimiento para que todo lo que consiga venga aquí y no al festival de cine mudo o al románico, por poner dos ejemplos», incide Andreu.

Bajo esta premisa, un grupo de voluntarios, académicos, patrocinadores y algunos propietarios de los suelos donde se asienta el yacimiento ha decidido impulsar una nueva fundación. Se denomina Los Bañales-Roma, se inscribió en el BOA el pasado 22 de diciembre, tiene su sede en la localidad de Layana y sus objetivos no son muy diferentes a los de la Fundación Uncastillo. «Lo que queremos es canalizar las ayudas para todo el patrimonio romano que hay en las Cinco Villas, porque además de Los Bañales hay más vestigios de esta época en la comarca. La Fundación Uncastillo tiene muchos frentes abiertos y no da abasto con todo, por eso se necesita una entidad que se dedique exclusivamente a este pasado romano», asegura en la misma línea María Jesús Peréx, profesora y arqueóloga de la UNED y una de las fundadoras de la nueva asociación.

Desde la Fundación Uncastillo niegan esta tesis y subrayan que prestan a Los Bañales «toda la atención que merece», al tiempo que consideran «innecesaria» e incluso «contraproducente» la creación de la nueva fundación: «Toda esta confrontación que se está generando no es buena porque puede acabar alejando a posibles patrocinadores futuros».

La antigua ciudad romana está situada a 15 kilómetros de Uncastillo. / epa

Sea como sea, Peréx subraya que Los Bañales-Roma «no va en contra de nadie». «Nosotros venimos a sumar y pensamos incluso que las dos fundaciones podemos convivir y ser complementarias», indica Peréx, que apunta que la nueva entidad se presentará en sociedad el próximo 22 de enero en un acto que se celebrará en el Teatro Romano de Zaragoza.

En esa presentación estará también Andreu, aunque no en primera línea. «Yo no he sido un sujeto activo en la creación de la fundación, ni pertenezco al patronato ni a la comisión delegada, pero es evidente que compartimos la misma visión respecto al futuro de Los Bañales», señala Andreu, que rechaza hablar de una «guerra abierta» y se muestra dispuesto a colaborar «con quien haga falta».

Luchas de poder y batallas al margen, lo que es innegable es la falta de conexión entre Andreu y la Fundación Uncastillo. De hecho, esta última considera que el director científico de la excavación ha asumido «competencias que no le correspondían». «Nadie duda de él como profesional, pero tiene que saber que el yacimiento no es suyo», indican las citadas fuentes, que lamentan que Andreu «lleva dos años negándose a hablar con la fundación que lo trajo a Los Bañales».

La creación de un consorcio

La Fundación Uncastillo también ha movido ficha recientemente y ha anunciado (con el apoyo de la comarca de las Cinco Villas) que va a crear un consorcio que aglutine a los municipios involucrados para gestionar el yacimiento, al tiempo que va a redactar un plan director para Los Bañales. Su objetivo es renovar el actual modelo de gestión y diseñar una hoja de ruta que apueste por conservar y afianzar lo que se ha excavado hasta ahora.

Por su parte, Peréx reitera que van a tender la mano «a todo el mundo» mientras buscan nuevos apoyos para el yacimiento: «Vamos a tocar en todas las puertas posibles. Hablaremos con empresas, fundaciones privadas y empresas, porque está claro que si queremos que Los Bañales siga creciendo se necesitan más ayudas».

Lo que aún está por ver son las consecuencias prácticas que toda esta polémica tendrá en la excavación. Y más teniendo en cuenta el trasfondo político que subyace bajo todo este asunto, con la comarca liderada por el PSOE y la DGA y algunos pueblos de la zona por el PP.

Menos dudas hay respecto al futuro de la dirección científica de Los Bañales, ya que se da por hecho que la DGA seguirá apostando por Javier Andreu tras 18 años de trabajo contrastado.