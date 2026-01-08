El año de la Asociación Aragonesa de Escritoras y Escritores comienza con poesía para todos

El nuevo año llega con fuerza y una gran actividad en la Asociación Aragonesa de Escritoras y Escritores (AAEE). Enero se presenta como un mes muy poético, ya que se van a celebrar diversos actos llenos de versos, y teatrero con el reconocido actor aragonés José Luis Esteban, quien protagonizará el ciclo 'Conversaciones con…'.

El viernes 9 de enero, a las 21.00 horas, tendrá lugar en la Casa de Andalucía de Zaragoza el acto 'Versos con luna', en colaboración con la Tertulia Poética Transversores. El evento contará con la participación de los poetas Luisa Miñana, Fernando Sarría, Teresa Palomo, Samuel Trigueros, Mar Blanco, Fran Picón y Belén Mateos. Igualmente, la velada estará amenizada por la actuación musical de Mario Iriarte.

El jueves día 15 de enero, vuelve el popular ciclo 'Mamá no quería que yo fuera poeta', que se celebra con carácter anual y que cuenta con una gran aceptación. Se celebrará a las 19.00 horas en el Edificio del Grupo San Valero de la plaza Santa Cruz, y estará organizado por la AAEE, y con la colaboración de Cultura Universidad San Jorge.

Este ciclo lo coordinan José Gabarre y Pilar Aguarón Ezpeleta, quien presentará el acto. Recitarán sus versos los poetas José Gabarre, Rosa Martínez, Cristina Giménez y Miguel Ángel Ordovás. A este recital poético se podrá asistir de forma gratuita.

El viernes, 16 de enero, en la FNAC Plaza España, tendrá lugar el ciclo 'El poeta y su voz'. A las 19.00 horas, los autores David Conde, José Antonio Conde y Belén Gonzalvo participarán de esta actividad, que cuenta con la colaboración de la Tertulia Poética Transversores.

El lunes 19 de enero, a las 19.00 horas, se celebrará lugar una nueva sesión del ciclo 'Contar en corto', en el Ámbito Cultural de El Corte Inglés. Participarán en esta ocasión con sus textos y poemas los escritores Pilar Alda, Victoria Tejel, Rosa Valiente, Raquel Diago, Pilar Laín y Mónica Sanguinetti.

El jueves 22 de enero, a las 19 horas, acontecerá una nueva sesión del ciclo 'Conversaciones con…', en esta ocasión dedicado al actor y escritor aragonés José Luis Esteban, en el salón de actos de FNAC Plaza de España.

Cerrará el mes el veterano y célebre ciclo 'Poesía para perdidos', el sábado 24 de enero, a las 19.30 horas. Llevará la voz de dos poetas, Sandra Lario y Cris Rivero, a La Casa de Zitas. También habrá un tiempo de micro abierto para quien desee leer sus poemas y contará con la actuación musical de La Hora Azul.

Todas las actividades están previstas con entrada libre hasta completar aforo.