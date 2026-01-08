Preventa para el concierto de Romeo Santos en Zaragoza desde hoy: cómo comprar las entradas y cuánto cuestan

Romeo Santos actuará de nuevo en Zaragoza en esta ocasión junto a Prince Royce. El que fuera líder de Aventura y que atesora más de tres décadas de trayectoria musical está inmerso actualmente en un tour y a la capital aragonesa llegará junto a Prince Royce con 'Mejor tarde que nunca'.

Que su gira internacional iba a recalar en Zaragoza el 3 de julio de 2026 se conoció el pasado 24 de diciembre, mientras que seis días más tarde se supo el lugar elegido: nada más y nada menos que el Ibercaja Estadio, demostrando la capacidad de atracción del llamado Rey de la bachata.

Este jueves a partir de las12.00 horas se abre la preventa de las primeras entradas. Y es que primero habrá un periodo de preventa cuyo registro ya está disponible a través de este enlace) por medio de la web de SFX-Events (promotora del espectáculo), VivaTicket y en MasQLive .

Aunque no se ha hecho público el precio de las entradas, en los dos conciertos que ya están a la venta (Madrid y Barcelona) las de pista cuestan 88 euros y las de grada varían entre 55 y 110 euros por lo que los precios serán similares para la cita de Zaragoza.

Segunda vez en Zaragoza

Romeo Santos, en esa ocasión en solitario, ya actuó en Zaragoza en 2023, en la Feria , donde congregó a alrededor de 10.000 personas en un concierto que fue una gran fiesta latina con actividades paralelas en las horas previas a la actuación del dominicano. Madrid, Barcelona, Cádiz, Málaga, Murcia, Sevilla, Tenerife, Santander y La Coruña son los otros lugares españoles de la gira que también pasará por grandes ciudades europeas como París, Estocolmo y Londres.