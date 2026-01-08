Daniel Sánchez Arévalo cancela su participación en La buena estrella: los motivos

Una inoportuna enfermedad ha cancelado la visita que tenía previsto realizar este viernes el cineasta Daniel Sánchez Arévalo para participar en una nueva sesión de La buena estrella.

El director iba a presentar en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza su última película, 'Rondallas', que protagonizada por Javier Gutiérrez está siendo una de las sensaciones del cine español.

La película

Rondallas' se estrenó el 1 de enero en los cines de toda España y está recibiendo una extraordinaria acogida crítica y comercial. La historia cuenta cómo dos años después del trágico naufragio de un barco pesquero que sacudió a un pequeño pueblo marinero gallego, los habitantes del pueblo deciden que ya es hora de recuperar la ilusión y dejar el luto atrás. Por ello vuelven a unirse para poner en marcha la rondalla, una agrupación de música tradicional en la que participan desde niños hasta ancianos, con la intención de competir en un concurso contra los pueblos vecinos, pero sobre todo de empezar a mirar hacia delante de nuevo.

Daniel Sánchez Arévalo (Madrid, 1970), tras una brillante actividad como cortometrajista, se colocó en primera línea del cine español con su primer largometraje, 'Azul Oscuro Casi Negro' (2006), una condición que consolidó con 'Primos', 'Gordos', 'La gran familia española' o 'Diecisiete' o la serie' Las de la última fila'. En 2025 ha estrenado el cortometraje 'Pipiolos'. Con su primera novela, 'La isla de Alice' (2015), quedó finalista del Premio Planeta.