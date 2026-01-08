El Auditorio de Zaragoza ya busca sus nuevas residencias musicales

El Auditorio de Zaragoza, a través de Zaragoza Cultural, se encuentra inmerso en el proceso de selección de las nuevas residencias artísticas musicales para los próximos dos años, el que acaba de empezar, 2026, y 2027 (aunque es prorrogable durante dos ejercicios más).

El plazo para entregar las solicitudes concluyó el pasado 15 de diciembre y una vez constituido el comité de selección, presidido por el crítico musical Francisco Javier Aguirre, este se tiene que reunir para emitir un veredicto para el reparto de los 450.000 euros anuales, que es la partida (la misma que hace cuatro años cuando tuvo lugar el último proceso), entre las formaciones que resulten seleccionadas. Eso sí, serán un máximo de seis según la convocatoria.

Un concierto al año

Las condiciones para las residencias son prácticamente calcadas al anterior proceso de selección. Es decir, las seleccionadas como residentes tendrán la obligación de "ofrecer un concierto al año, sin contraprestación económica, en las salas de Concierto del Auditorio de Zaragoza, que podrá ser incluido en los ciclos de conciertos habituales de su programación", señalan las bases del mismo.

Durante estos cuatro años el reparto ha sido el siguiente: Orquesta Reino de Aragón (120.000 euros cada uno de los dos años), Orquesta Sinfónica Ciudad de Zaragoza (80.000 euros), Enigma (69.000 euros), Los músicos de su alteza y Al Ayre Español (60.500 euros) y Amici Musicae (60.000 euros). "La cuantía económica que perciba cada uno de los grupos (...) se determinará en función de la calidad y alcance de cada proyecto seleccionado" con una cantidad mínima de 20.000 euros al año.