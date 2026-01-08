El Circo de los Horrores regresa a Zaragoza con un nuevo espectáculo: fechas y cómo comprar las entradas

El Circo de los Horrores presenta su nuevo espectáculo, 'PrisionIA', una "experiencia única que mezcla circo, teatro y tecnología. Una historia impactante donde el público se adentra en un inquietante futuro dominado por la inteligencia artificial". Y este nuevo 'show' aterrizará en Zaragoza donde, como es ya casi una tradición, volverá a instalar su carpa junto a la Torre del Agua.

Bajo la dirección de Suso Silva —creador, guionista y maestro de ceremonias— El Circo de los Horrores se alzó como una superproducción internacional que conquistó Europa y América Latina, fascinando a millones de espectadores y transformando para siempre el universo circense.

Ahora, da un paso más allá con una propuesta que redefine su propio lenguaje escénico: 'PrisionIA'. Una experiencia teatral que mezcla circo, teatro, narrativa y tecnología para crear un show que desafía las normas del entretenimiento convencional. Con un montaje de gran formato, efectos especiales, música original y una historia que pone a prueba los límites de lo humano y lo artificial, este espectáculo llega dispuesto a marcar un antes y un después en la escena circense española.

Testigo en una cárcel

En 'PrisionIA', el espectador es testigo de una historia ambientada en una prisión controlada por una inteligencia artificial. Azul, la protagonista, despierta en este espacio sin saber por qué ha sido encarcelada. A medida que avanza el espectáculo, atraviesa una serie de pruebas que desafían no solo su cuerpo, sino también su mente y sus recuerdos.

'PrisionIA' es un espectáculo multidisciplinar. / EL CIRCO DE LOS HORRORES

La propuesta se construye desde la fusión entre números circenses de alto nivel técnico, teatro físico, efectos visuales y una puesta en escena de gran formato. Todo está al servicio de una historia que plantea interrogantes actuales sobre la identidad, la vigilancia, la memoria y la deshumanización tecnológica.

Con una estética que bebe de la ciencia ficción contemporánea, el espectáculo no se limita a asombrar, sino que invita a cuestionar qué es real y qué forma parte de una ilusión.

Dónde comprar las entradas

El Circo de los Horrores estará en Zaragoza del 13 al 22 de febrero y las entradas para las funciones que se realizarán ya están a la venta a través de la propia web de la productora. Las entradas cuestan de 40 a 45 euros si bien ahora mismo hay una promoción y están a un precio de entre 24 y 27 euros.

El Circo de los Horrores es una experiencia escénica que fusiona el arte circense con el teatro físico, la música original y una narrativa impactante. Desde su primer montaje, ha evolucionado como una compañía que explora nuevas formas de expresión artística, con un estilo reconocible y siempre buscando la excelencia.