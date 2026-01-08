El festival Retina da el salto a Madrid y Barcelona y redobla su apuesta de cine y música en directo en Zaragoza

La fórmula parece sencilla, pero no lo es tanto. Sobre todo, en el mundo actual. La apuesta es convencer a los músicos de crear una nueva banda sonora para películas míticas de la historia del cine. Así nació Retina hace nueve años y consolidando pasito a pasito su apuesta de la mano de Born! (con Eduardo Pérez al mando) ya es una cita que espera con ganas el público aragonés. Y este éxito, precisamente, le permite dar este 2026 su salto a Madrid y Barcelona sin descuidar, cómo no, su presencia en Zaragoza que volverá a contar con propuestas de altísimo nivel.

Así, el calendario de esta edición será el más amplio de los celebrados hasta la fecha, con un programa entre enero y marzo. Barcelona abrirá la edición los días 28 y 30 de enero; Madrid tomará el testigo los 13 y 14 de febrero; y Zaragoza cerrará la cita concentrando una parte esencial de la programación.

Zaragoza, entre el 23 de febrero y el 8 de marzo, será la parada final de este viaje. La ciudad acogerá los estrenos absolutos de la mayoría de las producciones de esta novena edición, consolidándose como el punto de partida de los proyectos impulsados por Retina. La programación se desarrollará en el Teatro del Mercado y CaixaForum Zaragoza.

La apuesta en Zaragoza

La propuesta incluirá la reinterpretación sonora de 'Dos tontos muy tontos' (Peter y Bobby Farrelly, 1994), con música original de Gilipojazz el 26 de febrero, y, al día siguiente, de 'Acción mutante' (Álex de la Iglesia, 1993), a cargo de Niña Coyote Eta Chico Tornado, que dialogará desde el rock con el universo salvaje y grotesco de la película.

La programación continuará el 28 de febrero con una nueva lectura musical de 'Verano 1993' (Carla Simón, 2017), para la que Ixeya ha compuesto una banda sonora original, y con 'Alicia en el país de las maravillas' (1951) el 1 de marzo, en una versión con música interpretada en directo por Sanspok, para concluir la programación en el Teatro del Mercado.

Club del Río interpretando la banda sonora de 'Nomadland'. / PILAR VILLUENDAS

En estas semanas, ya en el CaixaForum Zaragoza, se producirá también, el 4 de marzo, el estreno absoluto de 'Un año, una noche' (Isaki Lacuesta, 2022), con nueva banda sonora de Fantasma Sur, proyecto en cuyas filas se encuentra el propio director de la película, y una reinterpretación sonora el 6 de marzo de 'Taxi Driver' (Martin Scorsese, 1976), a cargo de Zabala. La programación se completa el 7 de marzo con 'Kirikú y la bruja' (Michel Ocelot, 1998), que regresa al festival tras la excelente acogida obtenida en la edición anterior, nuevamente con música en directo de Rosin de Palo.

Las entradas para los distintos eventos de Retina 2026 pueden adquirirse desde la web del festival. La programación se irá completando en las próximas semanas, ya que todavía quedan algunas actividades y ubicaciones por confirmar.

Barcelona y Madrid

La edición de 2026 supone un nuevo paso en esa evolución. Por primera vez, el festival amplía su presencia a Barcelona y Madrid dentro de una misma edición. Este crecimiento responde a una demanda sostenida del público cinéfilo y amante de la música de ambas ciudades. Todo ello se produce sin renunciar al espíritu creativo y al modelo de producción que han definido a Retina desde sus inicio

Retina en Barcelona se celebrará en Paral•lel 62 y Casa Montjuïc y propondrá dos relecturas sonoras de títulos fundamentales del cine español reciente el 28 y el 30 de enero, respectivamente. El dúo ZA! interpretará en directo sobre la proyección de la película su nueva banda sonora para 'El día de la bestia' (Álex de la Iglesia, 1995), revisitando desde el presente una de las películas más influyentes del cine español de los noventa.

Edu Baos recompuso la banda sonora de 'Tesis'. / PEDRO ANGUILA

Edu Baos, integrante del grupo León Benavente, presentará en directo su música para 'Tesis' (Alejandro Amenábar, 1996), ofreciendo una nueva aproximación sonora a un 'thriller' clave de la cinematografía española.

En Madrid se celebrará en el Cine Doré, sede de la Filmoteca Española, y La Casa Encendida, dos espacios de referencia para la exhibición cinematográfica y la creación contemporánea a los que se sumarán nuevas actividades y sedes que se anunciarán próximamente.

La programación madrileña arrancará el viernes 13 de febrero en el Cine Doré con la proyección de 'El fantasma de la libertad' (Luis Buñuel, 1974), acompañada por la música de Santoral. Se trata de una nueva banda sonora creada como encargo del festival para la edición 2022 de Retina, una reinterpretación que conecta con el universo surrealista del cineasta aragonés desde una sensibilidad musical contemporánea.

La propuesta se completa al día siguiente con una nueva lectura de 'Alicia en el país de las maravillas' (Clyde Geronimi, Hamilton Luske y Wilfred Jackson, 1951), para la que Sanspok ha compuesto una nueva banda sonora que interpretará en directo sobre la proyección de la película.