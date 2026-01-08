La petición más estrambótica de Morrissey para su concierto en Zaragoza: nunca se ha hecho en la sala Mozart

Morrissey, el exlíder de The Smiths, es imprevisible, sobre un escenario (y también fuera de él). Y el concierto del artista británico que la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza acogerá el próximo 14 de marzo dentro de su minigira española (antes estará en Valencia y después en Sevilla) no se va a librar de sus excentricidades.

Según ha podido saber este diario, Morrissey ha exigido para ofrecer su concierto de Zaragoza la instalación de una barrera antiavalanchas. Algo inédito en la historia de la sala Mozart del Auditorio que, a pesar de ser un espacio para público sentado, tendrá por primera vez en la historia una valla entre el artista y el público. Un hecho que ha provocado que la promotora haya tenido que liberar las dos primeras filas de entradas del recinto ya que la instalación de la citada barrera así lo requiere. Los gastos de esta instalación temporal (solo estará el día del concierto) correrán a cargo de la promotora que ya había previsto la situación antes de que salieran las entradas a la venta.

Entradas agotadas en media hora

La presencia de Morrissey en la capital aragonesa ha levantado una gran expectación. Las entradas se agotaron en apenas media hora (el Auditorio tiene una capacidad de casi 2.000 personas) y las redes sociales ardieron el día que se anunció la actuación en la ciudad.

De todas formas, conviene recordar que su última (no) cita con el público español no acabó bien. El que es uno de los iconos del pop británico suspendió en junio de este mismo año no sin polémica el concierto que iba a ofrecer en Madrid alegando una sinusitis y tampoco concluyó la última gira norteamericana por lo que fue una auténtica sorpresa el anuncio de este 'tour'. Y es que quienes conocen a Morrissey saben que, con él, nunca esta claro si va a terminar un concierto, o si ni siquiera se va a llegar a presentar en el escenario.

La realidad es que las ‘espantadas’ de Morrissey en sus directos son legendarias. Según la web especializada en cultura pop Weheartmusic.com, el cantante de The Smiths ha cancelado, pospuesto o terminado antes de tiempo sus conciertos en un total de 357 ocasiones. En 2004, a pocos minutos de su actuación y con todo su público esperándole delante del escenario del Festival Internacional de Benicassim, Mozz comunicaba a sus organizadores que no podría actuar por problemas con su vuelo. Durante su última gira por Latinoamérica, hizo lo mismo con algunas fechas, alegando que se había contagiado de dengue, primero, y en un intento posterior, por agotamiento físico. Sus salidas del escenario por la actitud de ciertos fans enfervorizados, o por enfados súbitos al llegarle el olor a carne cocinándose en las planchas de un festival, han sido también habituales.

"'Cuenta conmigo para el Cancelled Tour'

Y las dudas están ahí, incluso (aunque no haya manifestaciones públicas al respecto) entre los propios organizadores de los conciertos. "Me voy a comprar la entrada a sabiendas de que cancelara a última hora. Yo lo sé, tú lo sabes, todos lo sabemos". "Cuenta conmigo para el Cancelled Tour". "Se abren la apuestas a ver cuando cancela". "Pero… Si no va a ir. 'spoiler': lo cancela" son solo algunos de los comentarios de fans de Morrissey cuando se anunciaron estas tres fechas.

Muy influyente, ha sido acreditado como una figura seminal en la aparición del indie rock y del britpop. Es a menudo considerado como uno de los mejores letristas de la historia británica, con sus letras convirtiéndose en tema de estudio académico. Ha generado controversia desde el principio en su carrera musical con sus opiniones francas: respaldando el vegetarianismo y los derechos de los animales, criticando a la realeza y a los políticos prominentes, y defendiendo una visión particular de la identidad nacional inglesa.