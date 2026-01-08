Óbito
Muere a los 24 años el actor de 'La Mesías' y músico Siro Ouro, conocido como Gold Sirope
Formó parte de la compañía La Tristura, con la que trabajó en producciones como "Materia prima" y "Future lovers", además de intervenir en la película "Somos Reyes"
EFE
El actor y músico Siro Ouro, conocido artísticamente como Gold Sirope, falleció a los 24 años de edad, según ha confirmado su agencia de representación, que lo ha definido como un "artista sensible, inquieto y profundamente comprometido con la creación".
Así, ha señalado que su muerte se produjo el pasado 1 de enero y ha valorado que desarrolló "una trayectoria marcada por la búsqueda, la honestidad y una vocación artística que abarcó el teatro, el cine y la música, incluso durante la enfermedad que estaba atravesando".
Nacido en Ferrol, formó parte de la compañía La Tristura, con la que trabajó en producciones como "Materia prima" y "Future lovers", además de intervenir en la película "Somos Reyes" o en la serie "La Mesías", de Los Javis, entre otras actuaciones.
Al mismo tiempo, desplegó su papel como músico bajo la denominación de Gold Sirope, proyecto sobre el que su agencia ha indicado que su última canción, publicada en las últimas semanas, será un "testimonio artístico y emocional de gran valor".
- El Real Zaragoza ya no tiene excedido el límite salarial y negocia con Gomes para seguir con ficha del filial
- El partido del agitador Alvise Pérez se presenta a las elecciones en Aragón: estos son sus líderes
- La asociación que promueve el heavy en Zaragoza se apunta otro tanto con un concierto de primer nivel
- Samca reducirá en un 80% sus molinos para autoabastecer sus centros de datos en Luceni: consumirán casi tanta energía como la provincia de Huesca
- Denuncian el hostigamiento a la alcaldesa de un pequeño pueblo de Zaragoza: 'Me están haciendo la vida imposible
- El primer premio del Niño deja 3,4 millones en Zaragoza, Benasque y Utrillas con el 6.703: 'Dar este premio es el mejor regalo
- Confirmado por el Estatuto de los Trabajadores: la pausa para el café es trabajo efectivo y no puede durar menos de 15 minutos
- Carlos Cantero, entrenador del Casademont Zaragoza: 'El liderato está en nuestras cabezas, pero es secundario