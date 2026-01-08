Los Premios Cálamo coronan a 'Comerás flores', de Lucía Solla Sobral: "Una primera obra de rara perfección dramática y estilística"

Las Bodas de plata de los Premios Cálamo (algo que se dice pronto para un proyecto cultural y más en esta comunidad) han coronado como Libro del año a una de las grandes sensaciones de la temporada literaria española, 'Coméras flores' (Libros del asteroide), la obra debut de Lucía Solla Sobral, que realiza un "descarnado y brillante alegato contra el amor romático". Así lo han elegido los lectores de la librería, que acaba de hacer público el fallo de su vigésimo quinta edición.

"Una primera obra de rara perfección dramática y estilística. Un más que justificado Premio Cálamo Libro del año 2025 que tiene y tendrá un largo recorrido y un sinfín de lecturas", anuncian desde la librería donde precisamente la autora firmó ejemplares de esta novela el pasado mes de octubre.

Precisamente, en esta edición tan especial de los galardones, la librería, regentada por Paco Goyanes y Ana Cañellas, han querido crear un premio In memoriam, que recibirá Agustín Gómez Arcos. "Hemos querido reconocer la calidad y relevancia literaria de Agustín Gómez Arcos, dramaturgo y novelista silenciado y olvidado en nuestro país, tan cruel en tantas ocasiones con muchos de sus mejores hijos, pero que triunfó de manera incontestable en Francia y que, desde hace unos años, gracias a la labor de la editorial Cabaret Voltaire va ocupando el espacio que merecía y merece. Perseguido y censurado por el franquismo, Agustín Gómez Arcos, cuya obra se alimenta de la rica tradición literaria española, encarna como nadie el ansia de libertad, la pasión creadora y la brillantez artística", ha señalado el equipo de la librería.

El resto del palmarés

Además, el Cálamo Otra Mirada ha sido para 'Empujar el sol', obra de Dioni Porta publicada por Pepitas y Los Aciertos: "Lo leímos con la sonrisa en la boca y nos enamoramos de sus personajes, de sus virtudes y miserias. Durante casi un año nos hemos empeñado en compartir esa risa y ese amor con las lectoras y lectores que nos visitan. Hay libros que de manera sencilla y modesta, sin hacer demasiado ruido, se cuelan en tu vida", han indicado.

El palmarés se completa con el reconocimiento a Leila Guerriero con el Cálamo Extraordinario. De ella, dicen desde la librería, "sabe ver la vida y sabe contarla. Puede ser una columna, también una exhaustiva crónica. Una pequeña, hermosa y en ocasiones extraña perla semanal que te toca muy adentro. O una extensa y densa narración que atrapa tu atención de manera inevitable. Cada una de sus obras, perfectos artilugios literarios, está construida con pasión, sapiencia y curiosidad".

La gala de entrega de los XXV Premios Cálamo tendrá lugar el viernes 27 de febrero de 2026 a las 18.30 horas en el salón de actos de la Caja Rural de Aragón con entrada libre hasta completar aforo. A continuación se celebrará una cena-fiesta para la que es necesario reservar en la propia librería.