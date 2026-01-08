El pueblo gitano de Aragón celebra su día y su cultura en Zaragoza

El Ayuntamiento de Zaragoza celebra el Día de la Cultura Gitana con una programación cultural diseñada por la Casa de las Culturas junto a las asociaciones gitanas de la ciudad. El objetivo de las jornadas es mostrar y poner en valor su cultura y costumbres, así como su evolución y valoración de la situación en la actualidad.

Este año, la conmemoración se iniciará el viernes, 9 de enero, en el Centro Cívico Estación del Norte, a las 17.30 horas, en una jornada cultural que incluirá la proyección del documental ‘Gran Redada Gitana. Historia de un genocidio’, dirigido por Pilar Távora, que obtuvo tres nominaciones a los Premios Goya 2025.

Este documental rescata del silencio la más cruel y mayor persecución contra el pueblo gitano en España: la Gran Redada de 1749. Tres siglos después, la obra abre una grieta en el silencio histórico y desvela la otra cara de la historia honrando a quienes sufrieron aquel intento de genocidio. La película combina entrevistas a fuentes documentales con recreaciones fílmicas y material de archivo para visibilizar este capítulo silenciado de la historia y sus consecuencias en el presente.

Cartel del Día de la Cultura Gitana en Aragón 2026 / Ayuntamiento de Zaragoza

A continuación, se proyectará el vídeo ‘¿Por qué merece la pena estudiar?’, que pone en valor, con testimonios reales, la importancia de la formación educativa. La jornada se cerrará con el concierto de flamenco fusión del grupo Amuleto, compuesto por tres voces, teclado, bajo, saxo, trompeta, trombón, percusión, pailas y batería.

Acto institucional en la Casa de los Morlanes

La conmemoración de este Día de la Cultura Gitana tendrá su continuidad el lunes, 12 de enero, a las 12.30 horas en la Casa de los Morlanes, con un acto institucional presidido por la consejera de Políticas Sociales, Marian Orós, y la participación de las entidades representativas de la población gitana en Zaragoza.

Durante este evento se divulgarán imágenes de los actos realizados en 2025 con motivo de la celebración del 600 aniversario de la llegada del pueblo gitano a la Península Ibérica, a través de Aragón.

Por último, el miércoles 14 de enero, en la Filmoteca de Zaragoza, a las 18.00 horas se proyectará el documental ‘Chaplin: espíritu gitano’, dirigido por Carmen Chaplin. Esta obra de 2024 contiene entrevistas exclusivas y un acceso sin precedentes al legado de Chaplin, en una exploración reveladora de su herencia romaní, construida a partir de entrevistas, extractos de filmes, películas caseras y contribuciones de renombrados artistas romaníes contemporáneos. Cuenta con la presencia de Johnny Depp, Emir Kusturica, Tony Gaflit y Lita Cabellut.

Del 9 al 12 de enero las fuentes ornamentales de la ciudad se iluminarán con los colores de la bandera gitana.