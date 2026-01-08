El Rock & Blues celebra su aniversario con grandes conciertos En Petit Comité

El Rock & Blues se ha convertido en un referente local y nacional para la música en vivo. Su estilo y el carácter acogedor de sus conciertos atraen cada año a bandas locales, nacionales e internacionales para un público fiel. Recogiendo esta esencia, ha presentado el ciclo anual En Petit Comité, en el que se ofrece un pequeño escenario a grandes bandas.

La programación se dividirá en dos temporadas, la primera desde enero hasta junio y la segunda desde septiembre hasta diciembre. Ya hay diez conciertos confirmados en la primera parte, una cifra algo más elevada que en anteriores ediciones y que quiere, con ello, realzar la década que cumplen con la actual gerencia: “Creo que estos diez años han sido muy buenos y este ciclo es un espaldarazo, por lo que lo hemos hecho un poco más amplio y con más número de conciertos”, se ha alegrado en su valoración Pablo Cano ‘Patxi’, director de la sala.

Según ha indicado Pablo Cano, la primera tanda de conciertos estará protagonizada por tres grupos zaragozanos: The Magnetophones, Las Novias y Niños del Brasil, quienes cerrarán el semestre el próximo 5 de junio. En esta mitad también se han programado Los Estanques, que se despiden como banda independiente para seguir acompañando al Canijo de Jérez; Eric Sardinas, Harlem Gospel Travelers, The Long Ryders y Redd Kross como referentes internacionales; también estarán Jero Romeo y Micromambo, el proyecto compartido entre Jairo Zavala –Depedro-, Martin Bruhn y Héctor Rojo.

Cartel de En Petit Comité 2026 1/2 / Rock&Blues

De cara a los meses de septiembre a diciembre todavía están por cerrar las fechas. “Me habría gustado anunciar el año del tirón, pero más o menos tenemos los artistas apalabrados”, ha reconocido Cano.

“A nivel de entradas, Las Novias prácticamente están ya agotadas, tenemos unos cuantos conciertos al 80% y el resto ya van por más de un 50% de las entradas”, ha recalcado Cano que reconoce que están “muy contentos” con la acogida del ciclo, así como con esta década al frente de la sala Rock & Blues. Las entradas para este sexto En Petit Comité se pueden adquirir en la página web de la sala por precios que van entre los 12 y los 25 euros.

Diez años de conlidación y éxito

Si bien este punto de encuentro zaragozano para los amantes de la buena música, lleva más de dos décadas con las puertas abiertas, fue en 2016 cuando la empresa Sweet Caroline tomó las riendas. “En 10 años la hemos puesto en el candelero, es una sala reconocida a nivel nacional y el retorno está siendo espectacular”, ha afirmado Pablo Cano. Este proceso de profesionalización y consolidación ha hecho que cada año suba el número de conciertos y de público asistente: en 2025, fueron 220 eventos programados y más de 33.000 asistentes, lo que supone un aumento de casi el 20% respecto al año anterior.

Para conseguir esto, Pablo Cano trata de mantener la consistencia y equilibrio en la contratación: “Suele dividirse entre un tercio de artistas locales, un tercio internacionales y un tercio nacionales”. Y, aunque reconoce que no es tan fácil programar en una plaza como Zaragoza y que los cachés que se pueden ofrecer a los artistas no son comparables a los que se ofrecen en Madrid, Bilbao o Barcelona, sí que hay bandas que han crecido de la mano de sala y otras a las que les atrae el ambiente que ofrece. “Muchos de esos artistas a lo mejor no están acostumbrados a tocar en salas pequeñas, pero quieren venir aquí”, ha apostillado Cano.

Otro de los éxitos del Rock & Blues es ofrecer eventos gratuitos y otros que requieren entrada. Esta mixtura atrae al público de fuera de Zaragoza: “Tenemos mucha gente de Logroño, de Vitoria, de Castellón, de Valencia, incluso gente de Barcelona, Bilbao o Valencia que vienen el fin de semana porque la sala les gusta y a lo mejor aquí pueden ver un grupo que toca en Zaragoza gratis y allí no”, ha resumido Cano.