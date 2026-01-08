Esta es la última oportunidad para ver 'El show de Bluey': dónde y cuándo estará en Zaragoza
El show de la familia de perros más famosa de la actualidad infantil cerrará su gira por España en el Palacio de Congresos de Zaragoza, del 17 al 18 de enero
'El Show de Bluey', espectáculo teatral basado en la famosa y didáctica serie de televisión, regresó a los escenarios de España tras su exitoso paso por Estados Unidos, Australia, Europa y otros rincones del mundo. En su vuelta a nuestro país, la entrañable familia Heeler —Bluey, Bingo, Chilli y Bandit— ha podido conquistar al público español entre noviembre de 2025 y enero de 2026.
Este gran espectáculo familiar dice adiós a España con sus últimas funciones en Zaragoza. El sábado 17 y domingo 18 de enero, el Palacio de Congresos acogerá las 3 últimas funciones de 'El Show de Bluey'. Anteriormente, ha recorrido 9 ciudades de España: Barcelona, Bilbao, San Sebastián, A Coruña, Gijón, Pamplona, Madrid, Sevilla y Málaga.
Nominado a los prestigiosos Premios Olivier y aclamado por la crítica internacional, 'El Show de Bluey' es una adaptación teatral oficial que, gracias a marionetas de gran formato, escenografías fieles a la serie y una historia original escrita por el propio creador Joe Brumm, consigue trasladar el universo de Bluey a los escenarios con humor, música y emoción.
Y para quienes quieren llevar la magia un paso más allá, 'El Show de Bluey' ofrece una exclusiva VIP Experience que incluirá fotos con Bluey, 'merchandising' oficial y momentos únicos tras el espectáculo que convertirán la experiencia en un recuerdo inolvidable. Una oportunidad perfecta para vivir Bluey como nunca antes, y llevarse a casa mucho más que una sonrisa.
El Show de Bluey es presentado por BBC Studios y Andrew Kay, en colaboración con Windmill Theatre Co., y promovido en España por Proactiv Entertainment, líder nacional en producción de espectáculos familiares de gran formato.
Las entradas están disponibles en los portales de Mi taquilla y Bluey Big Play, con un precio entre 28 y 41 euros.
- El Real Zaragoza ya no tiene excedido el límite salarial y negocia con Gomes para seguir con ficha del filial
- El partido del agitador Alvise Pérez se presenta a las elecciones en Aragón: estos son sus líderes
- La asociación que promueve el heavy en Zaragoza se apunta otro tanto con un concierto de primer nivel
- Hackean un centro médico de Zaragoza y publican información sensible de la empresa y sus pacientes en la 'dark web'
- Samca reducirá en un 80% sus molinos para autoabastecer sus centros de datos en Luceni: consumirán casi tanta energía como la provincia de Huesca
- Denuncian el hostigamiento a la alcaldesa de un pequeño pueblo de Zaragoza: 'Me están haciendo la vida imposible
- El primer premio del Niño deja 3,4 millones en Zaragoza, Benasque y Utrillas con el 6.703: 'Dar este premio es el mejor regalo
- Confirmado por el Estatuto de los Trabajadores: la pausa para el café es trabajo efectivo y no puede durar menos de 15 minutos