Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Hackeo clínicaAutobuses Google MapsFichajes Real ZaragozaTerror en GarrapinillosPausa cáfe trabajadoresFrío en Teruel
instagramlinkedin

Esta es la última oportunidad para ver 'El show de Bluey': dónde y cuándo estará en Zaragoza

El show de la familia de perros más famosa de la actualidad infantil cerrará su gira por España en el Palacio de Congresos de Zaragoza, del 17 al 18 de enero

Las alegres hermanas Heeler, Bluey y Bingo, pondrán a prueba la imaginación y la paciencia de su padre, Bandit

Las alegres hermanas Heeler, Bluey y Bingo, pondrán a prueba la imaginación y la paciencia de su padre, Bandit / Darren Thomas

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

'El Show de Bluey', espectáculo teatral basado en la famosa y didáctica serie de televisión, regresó a los escenarios de España tras su exitoso paso por Estados Unidos, Australia, Europa y otros rincones del mundo. En su vuelta a nuestro país, la entrañable familia Heeler —Bluey, Bingo, Chilli y Bandit— ha podido conquistar al público español entre noviembre de 2025 y enero de 2026.

Este gran espectáculo familiar dice adiós a España con sus últimas funciones en Zaragoza. El sábado 17 y domingo 18 de enero, el Palacio de Congresos acogerá las 3 últimas funciones de 'El Show de Bluey'. Anteriormente, ha recorrido 9 ciudades de España: Barcelona, Bilbao, San Sebastián, A Coruña, Gijón, Pamplona, Madrid, Sevilla y Málaga.

Nominado a los prestigiosos Premios Olivier y aclamado por la crítica internacional, 'El Show de Bluey' es una adaptación teatral oficial que, gracias a marionetas de gran formato, escenografías fieles a la serie y una historia original escrita por el propio creador Joe Brumm, consigue trasladar el universo de Bluey a los escenarios con humor, música y emoción.

'El Show de Bluey' llega a Zaragoza entre el 17 y 18 de enero

'El Show de Bluey' llega a Zaragoza entre el 17 y 18 de enero / Proactiv Entertainment

Y para quienes quieren llevar la magia un paso más allá, 'El Show de Bluey' ofrece una exclusiva VIP Experience que incluirá fotos con Bluey, 'merchandising' oficial y momentos únicos tras el espectáculo que convertirán la experiencia en un recuerdo inolvidable. Una oportunidad perfecta para vivir Bluey como nunca antes, y llevarse a casa mucho más que una sonrisa.

El Show de Bluey es presentado por BBC Studios y Andrew Kay, en colaboración con Windmill Theatre Co., y promovido en España por Proactiv Entertainment, líder nacional en producción de espectáculos familiares de gran formato.

Las entradas están disponibles en los portales de Mi taquilla y Bluey Big Play, con un precio entre 28 y 41 euros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents