El zaragozano Pedro Avellaned expone en el IAACC Pablo Serrano: "Odio todas las máquinas; también las cámaras fotográficas"

Como un «divertimento absoluto». Así ha definido el fotógrafo Pedro Avellaned (Zaragoza, 1936) la exposición que ha inaugurado este jueves en la Sala 94 del del IAACC Pablo Serrano. Se titula ‘Nigrum’ y en ella el premio Aragón Goya de 2016 escapa de toda ortodoxia fotográfica y se lanza a jugar creando collages, mosaicos y variaciones en torno a la misma serie. «Esta exposición escapa un poco de lo que ha sido mi obra hasta ahora. Llega un momento en el que todo te cansa y a mis años tengo claro que si no me divierto ya no trabajo (...). Por eso muchas de estas fotografías están manipuladas», ha explicado el artista aragonés.

Como ha apuntado en la presentación el director del IAACC, Julio Ramón, esta muestra es tan «personal e intimista» que el propio Avellaned se ha encargado de casi todo y no ha sido necesaria la figura de un comisario. La que es su tercera exposición en el Pablo Serrano (la primera se celebró «hace unos 20 años» y la segunda en 2020) se podrá visitar hasta el 15 de marzo.

El color negro vuelve a perseguir al zaragozano en esta muestra (de ahí su título). «A lo largo de mi trayectoria he hecho mucho color por razones alimenticias, pero lo que me apasiona de verdad es el negro», ha comentado Avellaned, que ha subrayado que «la base de esta exposición es jugar con este color».

En ‘Nigrum’, el fotógrafo aragonés rinde tributo a cuatro creadores y personajes que le han interesado especialmente: el cineasta David Lynch, el escritor Edgar Allan Poe, el dibujante y diseñador gráfico H.G. Giger (conocido por su trabajo en ‘Alien, el octavo pasajero’) y el militar y rebelde judío «contemporáneo de Cristo» Simón Bar Giora. En torno a todos ellos, Avellaned ha construido la exposición. Destacan por ejemplo la serie inspirada en el cuento de Poe ‘La caída de la casa Usher’ o la dedicada a Lynch, muy próximo a la iconografía del propio Avellaned.

Como ha hecho en casi toda su trayectoria, el artista afincado en Gelsa apuesta en esta exposición por ir más allá de la propia apariencia, experimentar y jugar con las imágenes. «A mí lo que me interesa y divierte de verdad es pensar la imagen primero en mi cabeza. De hecho, las cámaras fotográficas no me gustan. Por eso solo tengo tres y casi siempre tiro con la misma (...). En realidad odio todas las máquinas, aunque reconozco que las necesito y muchas son muy útiles», ha comentado Avellaned, que durante mucho tiempo fue profesor de fotografía: «A veces era difícil porque muchos alumnos querían que les enseñase cómo funcionaba la cámara y yo les decía que para eso tenían el manual. Lógicamente, aprender la técnica es imprescindible y yo les enseñaba a hacer una foto como mandan los cánones, pero a partir de ahí les animaba a volar por sí mismos».

Maestro del arte del retrato

Avellaned comenzó a hacerlo poco después de conocer a otro gran fotógrafo aragonés (José Antonio Duce) y ya no paró. Antes, sin embargo, dirigió teatro, hizo cine e incluso fue actor: «He hecho muchas cosas, pero la fotografía ha sido mi mejor lenguaje».

Aunque el 90% de su obra la ha realizado en formato analógico, el zaragozano no reniega de lo digital. «Cuando salgo de viaje la prefiero e incluso a veces la pongo en automático para no medir ni nada, pero cuando quiero hacer una foto seria y concienzuda siempre saco la Hasselblad de 6 x 6», ha reconocido en declaraciones a este diario.

Maestro del arte del retrato, Avellaned ha querido abrir su nueva exposición con dos suyos realizados en 2015 por Josep María Clarisó. Estas dos instantáneas dan la bienvenida a su universo particular e invitan al visitante a dejarse llevar por una obra llena de lirismo. Como ha destacado el director general de Cultura de la DGA, Pedro Olloqui, en ‘Nigrum’ el lenguaje fotográfico de Avellaned lo inunda todo con ese sello tan característico a medio camino entre «la épica y la lírica».