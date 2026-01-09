Artistas aragoneses se unen sobre el escenario para reivindicar un Pirineo digno

El Movimiento por la Dignidad de la Montaña Pirineo Digno celebra este sábado en Sabiñánigo una jornada que culminará en la sala Corleone con un concierto de artistas aragoneses que alzarán su voz para defender otro modelo al existente para poder disfrutar de la montaña. Se trata de la misma asociación que ya llenó las calles de Jaca con una manifestación el pasado mes de octubre y en Benasque hace un mes.

Las jornadas de este sábado, que se han llamando Preixinando están concebidas para "reflexionar, crear y pasarlo bien con el arte" y está dividida en dos partes. Por un lado, durante el día (a partir de las 11.00 horas) en Pirenarium, con entrada libre, se celebrarán mesas redondas, grupos de trabajo, la asamblea y una comida de alforja.

El cartel del festival

El plato fuerte se vivirá por la noche con la celebración del concierto que comenzará en la sala Corleone a partir de las 22.00 horas. El mismo (las entradas cuestan 10 euros que se pueden comprar en este enlace) contará con Ixeya y Ester Vallejo como cabezas de cartel pero también estarán La cara B de Uesca, L'Asia & Ketto Selekto y DJ Rural Pogo en una noche muy reivindicativa.

El pasado 25 de octubre Jaca salió a la calle. Más de 4.000 personas se manifestaron bajo la lluvia "por un Pirineo vivo, digno y con futuro". Con lemas como "Más pastores, menos especuladores, "Planta una escuela y nacerá un pueblo", o "Queremos vecinas, no turistas", en la protesta se reivindicó la vivienda digna, el empleo, los servicios públicos, el rehcazo a la política hidráulica o la protección del territorio de la montaña.

Y no solo. La cita sirvió también para conmemorar los 25 años del paro general en los Pirineos contra los proyectos hidráulicos de Jánovas, Santaliestra, Biscarrués y Yesa, una jornada que logró movilizar a más de 10.000 personas y que, recordaron, también se desarrolló bajo una intensa lluvia.