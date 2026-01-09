El Aula de Cine de la Universidad de Zaragoza homenajea al productor aragonés Eduardo Ducay

Con motivo del centenario de su nacimiento, el segundo ciclo del Aula de Cine de la Universidad de Zaragoza está destinado a homenajear al productor Eduardo Ducay (1926-2016). Las sesiones de Los Lunes de Cine ,dedicados a la figura de Eduardo Ducay, tendrán lugar todos los lunes lectivos, desde el 12 de enero al 2 de marzo, a las 19:00h en la sala Pilar Sinués del edificio Paraninfo de la Universidad de Zaragoza.

Ducay, natural de Zaragoza, fue una de las figuras más polifacéticas del cine español de la segunda mitad del siglo XX. Su interés por el cine llegó desde muy joven, siendo uno de los fundadores del cineclub de Zaragoza en 1945, además de ejercer como director -'Nuevo arte cristiano' (1951), 'Carta de Sanabria' (1955), 'Camino de Santiago de los franceses' (1955)- y guionista en diversas ocasiones -'Los chicos con las chicas' (1967, Javier Aguirre), '¡Dame un poco de amooor...!' (1968, José María Forqué), 'La viuda del capitán Estrada' (1991, José Luis Cuerda)-. En la actualidad, continúa siendo todo un referente en el panorama fílmico aragonés y nacional.

En esta ocasión el Aula de Cine apuesta por una aproximación que visibilice las diversas aportaciones que realizó dentro de la industria cinematográfica española, produciendo títulos tan emblemáticos como 'Novio a la vista' (1954, Luis García Berlanga), 'Los chicos' (1959, Marco Ferreri), 'Tristana' (1970, Luis Buñuel) o 'El bosque animado' (1987, José Luis Cuerda), así como apuestas tan peculiares como '¡Dame un poco de amooor...!', un largometraje que mezcla imagen real con animación dirigida por el también zaragozano José María Forqué.

El ciclo Los lunes del aula de cine estará dedicado este año a Eduardo Ducay / Universidad de Zaragoza

Las proyecciones coinciden con la reciente publicación de 'La pasión de ver. Eduardo Ducay' (2025, Prensas de la Universidad de Zaragoza), dos volúmenes en los que Alicia Salvador realiza un pormenorizado acercamiento a la biografía profesional de Ducay. El trabajo se completa con ocho artículos de especialistas en historia del cine que ofrecen, desde diferentes miradas, otras facetas que ayudan a completar y contextualizar la trayectoria del productor.

Para el visionado de los largometrajes las sedes vuelven a ser el Paraninfo en el caso de Zaragoza y la Facultad de Empresa y Gestión Pública, en Huesca, y la entrada será gratuita hasta completar aforo.

Este segundo ciclo tendrá lugar durante los meses de enero y marzo de 2026, y se completará con otros tres títulos, que se suman a los ya citados: 'Trampa para Catalina' (1961, Pedro Lazaga), 'Tiempo de amor' (1964, Julio Diamante) y 'La viuda del Capitán Estrada'. Un necesario y justo reconocimiento a uno de los productores que más ha aportado a la historia fílmica y social, legando productos que contribuyen a entender mejor una época fundamental del pasado más reciente del país.