El espíritu de Dire Straits vuelve a Zaragoza con su mejor banda tributo del mundo: "Pensé que era una grabación nuestra"

El 9 de octubre de 1992 el sonido de Dire Straits en directo se apagó para siempre. Lo hizo en una noche lluviosa en el estadio de La Romareda de Zaragoza. Sí, el público aragonés fue el último que pudo ver a la banda en directo. Más de 30 años después, a unos metros de allí, en la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza su espíritu renace con el concierto de la mejor banda tributo del mundo de la formación, Great Straits.

Great Straits protagoniza un espectáculo-homenaje único en el mundo, que recrea hasta el más mínimo detalle de la escenografía y el sonido de la banda británica. Óscar Rosende cuenta con el reconocimiento a su calidad interpretativa de la obra de Mark Knopfler y Dire Straits, tal y como manifestó Guy Fletcher (teclista de Dire Straits y Mark Knopfler) tras confundir el sonido y la voz del guitarrista gallego m con una grabación original de Knopfler: “Estaban tocando 'Why eye man' y tengo que decir que pensé que era una grabación nuestra”.

Más de 250 conciertos en todo el mundo

Con más de 250 conciertos alrededor del mundo, Rosende es el intérprete más valorado internacionalmente a la hora de rendir homenaje a su idolatrado Mark Knopfler. La banda está formada, además, por Pablo Gisbert (pedal steel), Manu Seoane (guitarra rítmica), Fran Sanz (bajo), Adrián Saavedra (teclados / piano), Antonio López (teclados / Hammond), Marcos Pazo (batería), Rubén Montes (percusión) y Diego Alonso (saxo).

En el concierto del Auditorio de Zaragoza se escucharán temas míticos como 'Brothers in arms', 'Going home', 'Romeo and Juliet', 'Sultans of swing', 'Money for nothing', 'Telegraph road' o 'Tunnel of love'.

Great Straits actuará en la sala Mozart del Auditorio el próximo 17 de enero, a partir de las 20.30 horas. Las entradas que quedan (ya son pocas) están a la venta en la web del Auditorio a un precio de entre 45 y 55 euros.