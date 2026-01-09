El FIZ desvela los primeros detalles de la edición de 2026

El FIZ cumple este 2026 nada más y nada menos que 24 años y no tiene visos de que, de momento, el festival zaragozano (uno de los más veteranos de la ciudad) vaya a dejar de celebrarse. De hecho, hoy, 9 de enero, la cita ya ha empezado a calentar la edición de este año a través de sus redes sociales.

Lo ha hecho desvelando el cartel de esa vigésimo cuarta edición, protagonizado por tres gatos de la suerte chinos, customizados con el sello FIZ, y, además, ha aprovechado para hacer públicos los primeros detalles de esta nueva celebración.

El anuncio

A falta de saber los nombres del cartel (para lo que, en principio, aún tardará en conocerse), la organización del festival ya ha confirmado que no cambiará de sede, tendrá lugar en la sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza (lugar donde ha nacido y crecido la cita) y también ha anunciado la fecha tan esperada para muchos de sus seguidores. Será el 26 de septiembre, sábado, como es habitual, en el formato ya impuesto de un día de festival.

Aunque no se ha revelado ningún artista, sí que es cierto que la organización ha contestado a los que preguntan por el cartel que habrá noticias "muy pronto". El Festival Independiente de Zaragoza suele sacar a la venta una tirada de entradas a precio promocional sin conocerse aún ninguno de los grupos. Algo que probablemente repita en esta edición.