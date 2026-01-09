La Joven Orquesta Nacional de España ofrece un doble concierto en el Auditorio de Zaragoza

Dirigida por Jonathan Nott, la Joven Orquesta Nacional de España aterriza en la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza para ofrecer un doble concierto, el sábado (19.30 horas) dentro de la Temporada de Grandes Conciertos, y el domingo (11.30 horas) en el ciclo Introducción a la música.

La formación llega este sábado con un programa que incluye el 'Vals de Mefisto n.º 1, S.110/2', de Franz Liszt; 'Metalepsis', de Josep Planells (Obra ganadora del XLII Premio Reina Sofía de Composición Musical); y la 'Sinfonía n.º 5 en Re menor, Op. 47', de Dmitri Shostakóvich, mientras que el domingo se repetirá el programa solo que no se interpretará la pieza de Planells.

La formación orquestal

La Joven Orquesta Nacional de España (JONDE), perteneciente al Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM, Ministerio de Cultura), fue creada en 1983 con el propósito de formar al más alto nivel a músicos españoles en la etapa previa al ejercicio de su profesión. Su objetivo prioritario es el perfeccionamiento profesional y artístico de sus músicos a través del estudio y la práctica del repertorio universal sinfónico y de cámara, por medio de la celebración de varios Encuentros anuales. Estos Encuentros son tutelados por profesores y dirigidos por directores de reconocido prestigio nacional e internacional, y culminan con la celebración de giras de conciertos, la participación en proyectos diversos y la grabación de un ya extenso catálogo.

Sus directores artísticos han sido Edmon Colomer (1983-1995), Llorenç Caballero (1995-2001) y José Luis Turina (2001-2020). Desde el año 2020 la directora artística de la JONDE es la violinista y pedagoga española Ana Comesaña.