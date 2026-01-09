Madonna, 67 años, corsé y al mando: Dolce & Gabbana recupera el sexo, el cine italiano y 'La Bambola' para celebrar 20 años de The One

Que la industria del perfume se atreva con una embajadora de 67 años es noticia. Que, además, la coloque en una escena de alto voltaje, casi de 'thriller' erótico setentero, es toda una osadía. Dolce & Gabbana se vanagloria con Madonna como protagonista de la nueva campaña de 'The One', fragancia que cumple 20 años, acompañada por el actor cubano Alberto Guerra, de 43 años.

La pieza (de un minuto de estudiada tensión erótica) se mueve en ese territorio que la firma italiana conoce de memoria: corsetería como armadura -quizá la prenda preferida de la reina del pop-, glamur nocturno, juegos de poder y una narrativa donde la sensualidad no pide perdón. El resultado, como lo define el propio Domenico Dolce, es "innegablemente sensual": un "sueño" hecho de contrastes y anticipación.

Homenaje a Italia y 'La Bambola'

Dirigido por Mert Alas, el anuncio bebe del cine italiano de los años 70 y flirtea con esa estética entre neorrealismo tardío y 'El Padrino' que Dolce & Gabbana ha convertido en código propio. Madonna aparece como una diva que domina el plano y la situación. A los mandos, como tantas veces antes, ¿recuerdan el vídeoclip de 'Erotica' en 2009?

Aquí, la música tampoco es accesoria: la cantante versiona 'La Bambola', el clásico de 1968 de Patty Pravo, y se luce cantando en italiano. La ambición rubia ha comenzado el año por todo lo alto y reencontrándose con sus raíces italianas. Y no con un tema cualquiera del cancionero italiano, con un himno que fue una revolución en su momento: el grito de una mujer que exigía no ser tratada como un juguete. La Ciccone siempre ha sido una mujer empoderada, desde que llegó a Nueva York a finales de los 70 con una mano delante y otra detrás, 35 dólares en el bolsillo y unas ganas infinitas de triunfar.

Apuesta por lo erótico

En un momento en que muchas campañas de belleza han bajado el termómetro erótico para evitar lecturas incómodas, la firma opta por la vía contraria: recuperar el deseo como lenguaje visual, pero con un giro clave. Aquí la que manda no es la mirada ajena: es ella. La coreografía de ligueros, ojos vendados y tensión funciona como erótica del poder, más que como provocación vacía.

Un momento del clip de Dolce&Gabanna protagonizado por Madonna. / DOLCE&GABANNA

Dupla con Alberto Guerra

Y aquí entra el factor que convierte el anuncio en algo más que estética: la dupla. Alberto Guerra y Madonna forman una pareja de pantalla que no falla -y la marca italiana lo sabe-. Desde que circularon las primeras imágenes del actor junto a la cantante en el escenario durante su gira, ambos han estado bajo el radar por su química y una amistad que se percibe natural, sin impostura. Esa complicidad previa se traslada al anuncio con una electricidad que no parece ensayada: es el tipo de conexión que una campaña de perfume necesita para vender fantasía (y frascos).

Con Madonna y Guerra, Dolce & Gabbana también continúa una tradición: 'The One' se ha construido a través de parejas embajadoras que funcionan como relato. Antes estuvieron Matthew McConaughey y Scarlett Johansson, y después Emilia Clarke y Kit Harington. El nuevo dúo recoge ese testigo, pero lo hace con un cambio de tono evidente: menos romance de 'blockbuster' y más juego de poder, más cine adulto. Un relevo que, además, coloca a Madonna como lo que siempre ha sido en el imaginario pop: la que está a los mandos, la que redefine las reglas.

Dos lanzamientos

La campaña sirve para presentar (y elevar) dos novedades dentro de la familia:

📌'The One Eau de Parfum Intense' (ella), creada por Quentin Bisch: pimienta rosa, mandarina y grosella negra; corazón de jazmín; fondo de vainilla y acordes ambarinos.

📌'The One For Men Parfum' (él), firmado por Jean-Christophe Hérault: pimienta negra y naranja tarocco; un corazón resinoso y amaderado; y un final con tabaco, vetiver y ámbar.