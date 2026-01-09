Óscar Bueno invita a "ser paisaje" en el pantano de Arguis: "La inclemencia del tiempo forma parte de la propia experiencia de estar a la intemperie"
La actividad del CDAN, titulada 'Sendero del proceso. La excitación del paisaje: la roca blanda II', se celebrará este sábado 10 de enero
El Centro de Arte y Naturaleza (CDAN) de Huesca se prepara para una experiencia artística inmersiva a cielo abierto. Este sábado 10 de enero, el artista multidisciplinar Óscar Bueno dirigirá un encuentro-excursión al pantano de Arguis bajo el título ‘Sendero del proceso. La excitación del paisaje: la roca blanda II’.
Esta acción se enmarca dentro de la residencia artística que Bueno está llevando a cabo en el CDAN, gracias al programa de Ayudas del Ministerio de Cultura (Tabacalera 2025). El artista asturiano ha sido uno de los 50 seleccionados en toda España, de entre un total de 800 candidaturas, para desarrollar proyectos de investigación y producción artística de vanguardia.
La propuesta no es una excursión convencional, sino una pieza viva que fusiona el diálogo, la contemplación colectiva y la performance. Según explica el propio Óscar Bueno, el proyecto busca explorar la relación entre el cuerpo y el territorio: “Se trata de un tiempo para ser en paisaje, de replegarnos hacia dentro para expandirnos hacia afuera, absorbiendo lo que nos rodea a través de la escucha y la mirada”.
Recomendaciones para la actividad
Dada la previsión meteorológica de nieve y frío, la organización subraya que la inclemencia del tiempo forma parte de la propia experiencia de "estar a la intemperie". Se requiere a los asistentes acudir con ropa de abrigo adecuada y se recomienda portar una manta o aislante para sentarse sobre el suelo durante la acción.
La jornada comenzará a las 10.00 horas con salida en autobús desde la Estación de Autobuses de Huesca, regresando desde Arguis a las 13.00 horas. Tras una breve caminata de 15 minutos desde el pueblo hasta el pantano, los participantes podrán disfrutar de la performance, acompañada de café y pastas para entrar en calor.
Las plazas son limitadas y tienen un coste de 15 euros por persona. Las inscripciones pueden realizarse a través de la web del CDAN. En caso de que las condiciones climáticas obliguen a suspender la actividad, se avisará y se devolverá el importe íntegro.
El artista contemporáneo Óscar Bueno (Avilés, 1985) transita entre lo musical, lo coreográfico y lo visual. Con una sólida trayectoria internacional, su trabajo se ha exhibido en centros de referencia como el Museo Reina Sofía, el MACBA, Teatros del Canal y el Matadero Madrid. Su residencia en el CDAN supone una apuesta por conectar arte y ecología, buscando nuevas formas de relacionarnos con la naturaleza a través de la acción performativa.
- Confirmado por el Estatuto de los Trabajadores: la pausa para el café es trabajo efectivo y no puede durar menos de 15 minutos
- Hasta 15 sillas vacías en un restaurante de Utebo: 'Los reyes se olvidaron de la reserva
- La Guardia Civil ya vigila los parabrisas de los vehículos aragoneses en plena ola de frío: multas de hasta 200 euros
- Hackean un centro médico de Zaragoza y publican información sensible de la empresa y sus pacientes en la 'dark web'
- Terror en Garrapinillos: una joven de 23 años pasa varios meses secuestrada por miembros de su familia que le torturaban y agredían
- ¿Cuál es el objetivo 'sacrificado' por el Real Zaragoza en el mercado de enero?
- Confirmado por la Ley de Propiedad Horizontal: fumar en la terraza de tu casa está prohibido a partir de 2026
- ¿Por qué han desaparecido los autobuses urbanos de Zaragoza de Google Maps?