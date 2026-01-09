El portazo más famoso de la historia del teatro llega a Zaragoza: “El mensaje de ‘Casa de muñecas’ sigue siendo el mismo hoy en día, desgraciadamente”

El teatro clásico se revisita porque hay temas decimonónicos que siguen estando en boga, tal y como se demuestra en esta adaptación de ‘Casa de muñecas’, dirigida por Lautaro Perotti y protagonizada por Elena Ballesteros, en el papel de Nora Helmer, y Santi Marín como su marido, Osvaldo Helmer. El telón se levantará en el Teatro de las Esquinas a las 18.00 y a las 20.30 horas de este sábado, 10 de enero, y se cerrará con ese portazo final de Nora.

La historia que realta esta obra teatral fue escrita por el noruego Henrik Ibsen, en 1879, y se convirtió en un referente del teatro contemporáneo, además de revolucionar a la sociedad de finales del siglo XIX porque se atrevió a explorar temas tales que: la emancipación de la mujer, la moral y la ética frente a la legalidad, las apariencias y los estigmas socioculturales o la familia tradicional y papel femenino en ella. “En realidad, en esta adaptación lo único que se va a ver distinto es la envoltura, porque el mensaje sigue siendo exactamente el mismo hoy en día, desgraciadamente”, explica el actor Patxi Freytez.

Patxi Freytez (Pamplona, 1967) encarna a un personaje fundamental para el desarrollo argumental de la obra. En esta ocasión se convierte en Óscar –Krogstad en el libreto original-, el antagonista, quien conoce toda la verdad y trae el conflicto a la trama. El actor navarro reconoce que este es “el típico personaje que cuando estábamos en la escuela todos queríamos hacer, ensayar y practicarlo porque es un personaje riquísimo”. En su opinión, Óscar, el guardián y víctima del oscuro secreto de Nora, no deja de ser un tipo “sin suerte” que se ve en la encrucijada de elegir entre él o la protagonista: “Es un personaje sufrido y con una herida enorme que arrastrará también el resto de su vida”.

Patxi Freytez y Elena Ballesteros durante un encuentro de sus personajes, Óscar y Nora / Blanca Aldanondo

Para llegar a este cruce de caminos, Nora Helmer eligió hacer cosas en el pasado para mantener a su familia mientras su marido, Osvaldo Helmer, estaba enfermo. En el presente Oscar, es empleado de Helmer en el banco y conocedor de la estafa, por lo que somete a Nora a chantaje. Finalmente, la revelación del secreto propicia el estallido de Nora. “La verdadera bomba de esta función es que esa mujer no se rinde y al final acaba mandando todo al carajo y pegando el portazo más célebre y más famoso del teatro contemporáneo europeo”, afirma Freytez.

Ese portazo que simboliza la ruptura con las estructuras patriarcales, el inicio de una nueva etapa individual y social de alguien que se siente manipulada como una muñeca. Esta escena, por supuesto, se encuentra en esta revisión que cuenta con la escenografía diseñada por Lua Quiroga y una banda sonora original de Manu Solís, que crean en conjunto un entorno inmersivo, dinámico y emocional.

“El teatro de Ibsen es un clásico que todos los que hacemos teatro lo conocemos y lo tenemos bien estudiado; y Krogstad es un personaje que llevamos en el corazón. Para mí fue una verdadera alegría poder representarlo”, reconoce Freytez.

Una ciudad y un día especial

Igualmente, para Patxi Freytez, medio riojano y medio navarro, siempre es especial llegar a una plaza como Zaragoza, con un público exigente y que “sabe mucho de teatro”. “¡Anda que no he ido yo a veces a las Fiestas de Pilar!”, confiesa risueño Freytez. Pero, además, este sábado en el Teatro de las Esquinas será singularmente emocionante para él: “Da la casualidad de que mañana es mi cumpleaños, lo celebraré encima del escenario y al acabar la función nos iremos a cenar al Tubo y a celebrarlo”.

Quienes quieran dejarse llevar por el teatro de Ibsen tienen una doble oportunidad en el Teatro de las Esquinas. Las entradas están disponibles en la web del teatro, por un precio de 20 euros en venta anticipada, y en las taquillas de las Esquinas el día de la función por 22 euros.