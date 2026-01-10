Aragón ya es la segunda comunidad que menos invierte en Cultura

Pasan los años y hay una máxima que se repite ejercicio tras ejercicio. Aragón sigue en la cola de inversión en Cultura en cuanto al porcentaje destinado al sector en proporción a su presupuesto total. Y ahí los datos, una vez más, vuelven a ser sonrojantes. Solo Castilla-La Mancha destinó en 2023 (último ejercicio del que hay datos y que acaban de ser publicados) menos porcentaje a Cultura que Aragón. Datos que se desprenden el estudio de CulturaBase realizado por el ministerio del ramo que analiza la inversión de los gobiernos autonómicos en el sector en función del presupuesto global de la comunidad.

El Gobierno de Aragón destinó un 0,37% de su presupuesto total a Cultura, una cifra muy alejada de la media española (situada en 0,65%) y que hace que solo Castilla-La Mancha con un 0,33% esté por debajo en la clasificación entre comunidades. En la parte alta de este ránking están País Vasco (1,23%), La Rioja (1,06%) y Navarra (1,04%), mientras que dos de las comunidades consideradas locomotoras de España, Cataluña y Madrid invierten al sector 0,83% y 0,47%, respectivamente.

Los últimos datos oficiales publicados hasta hace unos días eran los de 2021 donde Aragón ocupaba el antepenúltimo puesto de la tabla con un 0,32% por delante de Canarias (0,26%) y Castilla-La Mancha (0,29%) de nuevo. Desde el punto de vista de un optimista (pero muy moderado) se puede alegar que en dos años ha incrementado un 0,05% la proporción destinada a Cultura pero teniendo en cuenta que, por ejemplo, Canarias cerró 2023 con un 0,42% (es decir, 0,16% por encima que en 2021), el dato pierde toda la fuerza que pudiera tener.

Por cierto, una comunidad como Extremadura, con algo menos de población que Aragón y que ni mucho menos puede considerarse como entre las más adineradas, destina a Cultura un 0,67%, tres décimas más que la comunidad aragonesa en otra comparativa que deja claras las prioridades.

Cifra global de inversión

En cuanto a la cifra global de inversión, Aragón también es la segunda que menos dinero aporta a la Cultura con 28.613.000 euros aunque esta clasificación es cierto que no desvela mucho ya que el presupuesto total de la comunidad aragonesa es moderado. Solo La Rioja (precisamente segunda en porcentaje) está por debajo, con 19.356.000 euros.

Con estos datos conviene también detenerse en los euros que cada comunidad invierte por habitante. ¿Dónde está Aragón en esa clasificación? En el cuarto lugar... por la cola, con 21,3 euros por persona. Por debajo de ella, Castilla-La Mancha (18,8 euros), la Comunidad de Madrid (20,1 euros) y la Región de Murcia (20,5 euros). Lideran este apartado concreto Navarra (89,6 euros por persona), País Vasco (80,9 euros) y La Rioja (60,1 euros).La media nacional vuelve a estar muy alejada de Aragón ya que se sitúa en 36,4 euros.

Tras el 2023, último ejercicio que entra en los últimos datos del estudio, la comunidad aragonesa solo ha tenido unos presupuestos más aprobados, los de 2024, en los que, a falta de conocer la ejecución, el gasto destinado a Cultura estaba marcado en un 0,33%.

Un dato desesperanzador

El dato aragonés es todavía más desesperanzador si se echa la vista atrás ya que en veinte años (desde 2001), la cifra se ha disminuido en casi un punto, del 1,27% de entonces al 0,37% de ahora. Entonces, éramos la novena comunidad autónoma que más invertía en cultura, es decir, estaba en el medio del ranquin y por encima de la media (entonces era un 1.19%). En 2001, la inversión total en el departamento de Cultura del Gobierno de Aragón fue de 26.448.000 euros, más de dos millones más que en 2023, pero hay que tener en cuenta que el presupuesto total de la comunidad ha incrementado notablemente.

Desde ese 2001, el presupuesto en el departamento fue creciendo hasta llegar a su punto más álgido en 2008 con motivo de la Expo. Entonces, Cultura contó con un presupuesto en Aragón de 50.624.00 millones de euros, si bien conviene apuntar que entonces ese dinero suponía el 0,95% del total (la media estaba en 1,21%) y ya la comunidad estaba en la cola de la clasificación siendo la cuarta que menos dinero del total destinaba a Cultura.

El peor dato llegó, sin embargo en 2019, en el último año del primer gobierno del PSOE de Javier Lambán, cuando Aragón fue la comunidad que menos destinó a Cultura porcentualmente en su presupuesto ya que apenas se llegó a un 0,3%. Desde entonces, en el siguiente año (el 2020, el de la pandemia) se subió hasta un 0,32% y se mantuvo en ese nivel en el año siguiente.

Con estas cifras, el Gobierno de Aragón, meses antes de las elecciones, suscribió con el sector el denominado Pacto por la Cultura con el que se comprometía a subir la inversión en el departamento hasta un 2% del total, lo que equivaldría a unos 120 millones de euros. Algo que parecía una quimera pero que firmó. Un pacto del que Jorge Azcón cuando entró al Gobierno dejó en un cajón.