Javier Macipe y Pepe Lorente vuelven con sus guitarras a uno de los lugares emblemáticos de 'La estrella azul'

El director Javier Macipe y el actor Pepe Lorente, quien encarnara a Mauricio Aznar en 'La estrella azul', están a punto de comenzar la gira con la que despedirán el proyecto musical que surgió alrededor de la película recordando las canciones del malogrado artista zaragozano y cuyo viaje inciático a Argentina refleja brillantemente el filme.

Y estos días han decidido recordar uno de los lugares emblemáticos donde se desarrolló el filme interpretando allí varias canciones acompañados ambos de la guitarra. "Ensayando y celebrando la amistad. ¡Cuántos recuerdos bonitos!", han compartido ambos en sus perfiles de redes sociales con una foto en la que salen acompañados de unas bebidas junto a los barriles del lugar.

Se trata del sitio donde sucede una escena protagonizada por el hermano de Mauricio Aznar (interpretado por Marc Rodríguez) y en la que aparecen también músicos de la Orquesta Reino de Aragón. Una parte de la película que fue rodada en Antigua Casa Paricio, establecimiento ubicado en el Coso de Zaragoza.

Nuevo proyecto del aragonés

Más de diez años de su vida ha dedicado Javier Macipe a 'La estrella azul'. Una década en la que ha luchado contra viento y marea para hacer realidad una película que se convirtió en 2024 en uno de los grandes fenómenos cinematográficos de la temporada (con Premios Goya incluidos). Con la satisfacción del deber cumplido (le prometió a la madre de Mauricio Aznar que sacaría adelante el proyecto), el director aragonés ya tiene ganas de afrontar nuevos retos profesionales. Y en eso está ahora mismo. De hecho, Macipe ya ha empezado a trabajar en el guion de su próxima película.

Aunque no ha podido desvelar muchos detalles al tratarse de un largometraje basado en parte en una historia real ("hay unas cuestiones de derechos y confidencialidad"), el aragonés sí que ha destacado que será una producción "con una gran dimensión internacional, tanto por el reparto como por la proyección que va a tener". "Será un proyecto bastante grande y ambicioso que se rodará entre México y España", ha indicado Macipe, que afronta su nueva película "como un viaje de ida y vuelta con Latinoamérica".