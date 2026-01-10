La Joven Orquesta Nacional de España triunfa en el Auditorio de Zaragoza
La formación, dirigida por Jonathan Nott, ofrece una sólida actuación en la Temporada de Grandes Conciertos del Auditorio de Zaragoza
La Joven Orquesta Nacional de España ha triunfado este sábado en el primero de los dos conciertos que va a ofrecer este fin de semana en la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza. En el de este sábado, correspondiente a la Temporada de Grandes Conciertos, la programación estrella del recinto, la formación, dirigida por Jonathan Nott, interpretó un programa que incluía el 'Vals de Mefisto n.º 1, S.110/2', de Franz Liszt; 'Metalepsis', de Josep Planells (Obra ganadora del XLII Premio Reina Sofía de Composición Musical); y la 'Sinfonía n.º 5 en Re menor, Op. 47', de Dmitri Shostakóvich.
La orquesta ha interpretado con solvencia las piezas y el público del Auditorio así lo ha reconocido cuando le ha dedicado sonoras ovaciones a una formación compuesta por los llamados a ser el futuro de la música clásica en nuestro país.
La próxima cita de la Temporada
De hecho, la formación, perteneciente al Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, fue creada en 1983 con el propósito de formar al más alto nivel a músicos españoles en la etapa previa al ejercicio de su profesión.
La temporada se reanudará el próximo 29 de enero con la actuación de la Toronto Symphony Orchestra con Gustavo Gimeno a la dirección y Bruce Liu al piano.
La JONDE volverá a la sala Mozart este domingo (11.30 horas) para dar un concierto dentro del ciclo Introducción a la música. El programa será el mismo que el de anoche excepto que no interpretará la pieza de Planells.
