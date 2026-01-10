Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los datos de asistencia de público cultural en Aragón se encuentran en cifras históricas

La última Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales arrojó las mejores cifras en cuanto a los espectadores desde que se realiza

Público asistente a un concierto celebrado en la sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza. / EL PERIÓDICO

Público asistente a un concierto celebrado en la sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza. / EL PERIÓDICO

Daniel Monserrat

Daniel Monserrat

ZARAGOZA

Mientras la comunidad sigue ocupando los puestos de cola en cuanto a la inversión en Cultura, la realidad es que el público aragonés es uno de los mayores consumidores del país.

Cuatro de cada diez aragoneses han acudido a un concierto en el último año (tanto de música actual como de música clásica) y más de tres de cada diez lo han hecho a un espectáculo de artes escénicas. Unos datos extraídos de la última Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales en España realizada por el Ministerio de Cultura y que supone que desde que existe este estudio los aragoneses no aseguraban que iban tanto a las citas culturales.

Buena salida de la pandemia

La encuesta abarca los años 2024 y 2025. La primera conclusión que se puede sacar es que los datos vienen a refrendar que la salida de la pandemia en cuanto a público cultural ha sido contundente y se confirma la sensación (solo hay que ver la asistencia a los conciertos que no deja de crecer año tras año) de que el sector (con otras debilidades acuciantes) al menos en cuanto a público ha salido fortalecido del covid-19.

Con respecto a las artes escénicas, la cifra actual de un 32,1% de asistencia al menos a un espectáculo en el último año es más de 11 puntos superior a la de antes de la pandemia (un 20,9%) y está muy por encima (como es obvio) de los datos del periodo de pandemia (14,1%).

En cuanto a los conciertos ocupa la tercera posición solo por debajo de Navarra (43%) y País Vasco (41,3%) por delante de lugares como Cataluña (38,3%) y la Comunidad de Madrid (37,8%). Dentro de la cifra global, donde no hay buenas noticias es en la música clásica ya que la asistencia en la comunidad solo es superior (con un 8,4%) a tres comunidades, Castilla-La Mancha (7,5%), Andalucía (7,3%) y Extremadura (5%) a las que hay que sumar Ceuta y Melilla con un 7,3%.

TEMAS

