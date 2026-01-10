Los libros más vendidos en Aragón del 29 de diciembre al 4 de enero
'Corazón de oro', de Luz Gabás; y 'Oscensario', de Javier Sáez Castán y José Antonio Escrig, lideran el ranquin en ficción y no ficción, respectivamente
Según los datos facilitados por la Asociación de librerías de Zaragoza a través de Libri Red, la semana del 29 de diciembre al 4 de enero, estas son las son las listas de los libros más vendidos ordenados (cinco por género) por número de ventas (de izquierda a derecha de más a menos ventas) en las librerías de la capital aragonesa.
Los más exitosos
Luz Gabás sigue en el primer lugar del ránking con 'Corazón de oro' (Planeta) y se sitúa por delante de 'Querido materno', de Severino Pallaruelo (Xordica), mientras que esta semana la lista de los libros aragoneses más vendidos de no ficción está liderada por 'Oscensario', de Javier Sáez Castán y José Antonio Escrig, editada por la DPH, comanda el ránking por delante de 'Verdugos del 36', de David Alegre de la editorial Crítica.
