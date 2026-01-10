Las primeras lágrimas de Amaral en 2026: "Vaya sueño"

La canaria Valeria Castro protagonizó este viernes uno de los conciertos más importantes de su carrera ante más de 8.000 personas en el Movistar Arena de Madrid y, para la ocasión, quiso rodearse de referentes musicales que ha seguido a la hora de labrar su carrera. Y una de ellas es Eva Amaral a la que invitó a acompañarle en una noche especial.

Fue la gran sorpresa del concierto ya que, para hacerla más contundente aún, Valeria Castro comenzó al piano interpretando 'El universo sobre mí' y no fue hasta después cuando, entre las ovaciones de la multitud, apareció en el escenario Eva Amaral, muy emocionada. De hecho, la aragonesa tuvo que recomponerse para poder cantar la canción ya que las lágrimas se veían en su cara.

La magia del directo

Lo que pasó a continuación es la magia de la música en directo. Ambas voces empastaron perfectamente para protagonizar una de las mejores versiones que se han hecho nunca de una de las canciones más destacadas de la banda zaragozana. "Esto no se lo vio venir nadie. Vaya sueño. Ese fue el primer disco que yo tuve en mi casa, el de Amaral", dijo Valeria Castro, también visiblemente emocionada por el momento de su concierto.

De hecho, como le ocurrió en muchos momentos del concierto a la propia Valeria, pareció que ambas se cantaban la canción a ellas mismas para recordarse sus versos: "Quiero vivir, quiero gritar, quiero sentir el universo sobre mí".

Para entonces, ya habían pasado por el escenario Aida Tarrío y Olaia Maneiro, de Tanxugueiras, que la han acompañado con las voces más agudas de 'Hoxe, mañá e sempre' y sus panderetas, y a las que agradeció su amistad: "Han sabido sostenerme incluso cuando yo no he podido", ha afirmado.