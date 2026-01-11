Así fue la actuación de Eva Amaral en la gran noche de León Benavente: "Referente tú"

Si el viernes, la versión que Valeria Castro y Amaral hicieron de 'El universo sobre mí' en el concierto de la artista canaria copó buena parte de las publicaciones de las redes sociales, lo que sucedió este sábado por la noche en el mismo lugar, el Movistar Arena de Madrid no le va a la zaga.

Y es que Eva Amaralvolvió a ser protagonista, también dentro del festival Inverfest (cita cuya sede de Zaragoza arrancó el viernes con Pedro Guerra en la sala Luis Galve del Auditorio) y en el mismo recinto, el Movistar Arena de Madrid. Allí, la noche del sábado un grupo con muchos vínculos con Aragón (no obstante, su bajista, Edu Baos, es aragonés), León Benavente, invitó al escenario a Eva Amaral para interpretar, además, uno de sus temas más conocidos, 'Estado provisional'.

Una noche de altura

La aragonesa, tan simpática como siempre sobre el escenario, le devolvió el elogio a Abraham Boba cuando la presentó como un referente: "Referente tú", le contestó la zaragozana, antes de empezar una brillante interpretación de 'Estado provisional' en una noche en la que León Benavente también cantó, entre otros, con Iván Ferreiro o Hinds.

"Este finde no lo superamos! León Benavente y Amaral nos sorprenden con 'Estado Provisional'" , han escrito desde la cuenta oficial de Inverfest donde muchos fans que asistieron al concierto han aplaudido la actuación con sentencias como "Ha sido increíble. Valió la pena venir desde Barcelona" o "Brutal, me flipáis siempre".