Aragón se cuela en las nominaciones de las Medallas del Círculo de Escritores Cinematográficos

Las Medallas del Círculo de Escritores Cinematográficos ya ha desvelado sus nominados para su 81ª edición y, en ellas, se han colado dos producciones con sabor aragonés. Por un lado, Gaizka Urresti ha entrado en los finalistas en largometraje documental con su 'Eloy de la Iglesia. Adicto al cine' y, por otro, Gemma Blasco (barcelonesa pero con raíces aragonesas) lo ha hecho en la categoría de dirección novel con 'La furia', película rodada en un pueblo de Teruel, de donde procede su familia.

Urresti tendrá como rivales para ser elegido como ganador de documental a 'Flores para Antonio', de Elena Molina e Isaki Lacuesta, 'The Sleeper. El Caravaggio perdido', de Álvaro Longoria; y 'Tardes de soledad', de Albert Serra. Por su parte, 'La furia' para proclamarse vencedora tendrá que ser elegida por delante de Rafael Cobos con 'Golpes', Carlos Solano con 'Leo & Lou', y Eva Libertad con 'Sorda'.

'Los domingos', gran favorita

En cuanto al balance de las nominaciones, parte como favorita 'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azúa, con diez nominaciones, mientras que 'Sirat', de Oliver Laxe; y 'Sorda', de Eva Libertad, cuentan con siete nominaciones. 'Romería', de Carla Simón, opta a cinco medallas, aunque se queda fuera de la categoría de mejor película.

La gala de entrega de las Medallas del Círculo de Escritores Cinematográficos se celebrará el 23 de febrero (solo cinco días antes que los Goya), a partir de las 19.00 horas.