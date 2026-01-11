El Teatro Rebelde asalta el Teatro de las Esquinas por octavo año consecutivo

El teatro como cauce de expresión y cambio social. Con esa filosofía, el Teatro de las Esquinas de Zaragoza vuelve a celebrar, por octavo año consecutivo, una nueva edición del ciclo de Teatro Rebelde. Una propuesta basada en el discurso social y contestatario que, a través de cuatro espectáculos diferentes, «busca la conexión sin filtros con el espectador que valora y siente la cultura como cauce para repensar nuestro presente».

La apuesta es sencilla, todos los miércoles del mes de febrero se programa una representación de una obra diferente buscando esa complicidad con el espectador. Es «un teatro que nos permite reflexionar, que nos hace en algún caso incluso reír, nos descubre nuevos géneros y lenguajes. Un teatro para no olvidar e imaginar, entre todos y todas, un mundo un poquito mejor».

El ciclo se abrirá el 4 de febrero con 'Federico. No hay olvido, ni sueño: carne viva', obra de María San Miguel, protagonizada por Alba Muñoz, Pablo Rodríguez y la propia María San Miguel. Un espectáculo de teatro documental encuerpado por tres intérpretes en escena que a través de diferentes objetos, indagan en la vida y obra de Federico García Lorca desde su juventud en el pueblo que le vio crecer, hasta el lugar de su asesinato, el barranco de Víznar, a manos de los golpistas, en 1936.

Y junto con él, la pieza pone de relieve tanto el trabajo de los equipos multidisciplinares que exhuman en todo el territorio a personas desaparecidas durante la guerra civil como a todas las personas, que como Federico, fueron asesinadas y desaparecidas en las mismas circunstancias.

Una programación diversa

Una semana más tarde, el día 11, será el turno de 'Tributo', de La teta calva, dirigida por Xavo Giménez. Se trata de una comedia encerrada, escapista. Un grupo de rock en mitad de la nada. Encerrados en su local con el ruido de la ciudad bien lejos y con el suyo bien cerca. Nadie los escucha. Insonorizados, rodeados de hueveras, para no molestar, para que no los molesten. Para gritar en un estertor mudo.

‘Tributo’, de La teta calva, se verá en Zaragoza el 11 de febrero. / TEATRO DE LAS ESQUINAS

'Dysphoria', con dramaturgia y dirección de María Goiricelaya y protagonizada por Gema Matarranz es un monólogo de ficción documental que toma como disparadero los recientes casos de fraude de género acontecidos en el Reino Unido para revisar el conocimiento y la repuesta social que hoy en día somos capaces de ofrecer ante estas situaciones. El Teatro de las Esquinas recibirá esta producción de Histrión el 18 de febrero.

‘¿De dónde venimos?’ es la obra que cerrará el ciclo de Teatro Rebelde. / TEATRO DE LAS ESQUINAS

Esta octava edición del ciclo de Teatro Rebelde concluirá el 25 de febrero con '¿De dónde venimos?', de la compañía Imprebís. Bajo la dirección de Hassane Kouyaté, griot africano, maestro de la palabra y excomponente de la compañía de Peter Brook y acompañado sobre el escenario por el músico Víctor Lucas, Sánchez propone un himno a la vida, un mensaje de esperanza que, explican desde la propia producción, anima a creer en el futuro y a escuchar el sonido del alma.

Cómo comprar las entradas

Las entradas para cada una de las funciones (todas comenzarán a las 19.00 horas) ya se pueden comprar a través de la web del Teatro de las Esquinas a un precio de 14 euros (en taquilla el día de la función costarán 16 euros).

Además, hay la posibilidad de comprar un bono para cuatro espectáculos a 13 euros cada entrada y también hay diferentes bonificaciones si se acude en grupo de a partir de cinco personas.