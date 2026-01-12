200 drones protagonizan un inédito espectáculo visual en el Pirineo a 100 metros de altura

El festival de música electrónica Medusa ha preparado para su evento invernal en Formigal un espectáculo audiovisual inédito en el Pirineo. El sábado, 17 de enero, la estación de esquí aragonesa acogerá un 'show' aéreo de drones de luz que dibujarán figuras a 100 metros de altura sobre el escenario de Marchica.

200 mininaves controladas desde tierra a través de un sistema informático y señales inalámbricas dibujarán figuras con LEDs de colores. Formará parte de la ceremonia de apertura, una coreografía audiovisual y lumínica con voz y música que maravillará a miles de esquiadores tras la puesta de sol.

A partir de las 17.00 horas, la terraza de Marchica, el après-ski de la estación de Formigal-Panticosa, se convertirá en una enorme pista de baile con miles de esquiadores bailando al ritmo de sonidos dance. Este tipo de ceremonias aéreas con 'drone show' ya han deslumbrado al público en las ediciones veraniegas de Medusa en Cullera (Valencia), y se han convertido en una de las señas de identidad del festival.

Unas horas antes del evento, los 200 drones se depositan formando una retícula detrás del escenario. Los técnicos programan la ruta y el funcionamiento lumínico de cada nave y, cuando comienza el espectáculo, las unidades nunca sobrevuelan al público a fin de prevenir accidentes. Los drones contarán una historia con color y movimiento, acompañados de pirotecnia, llamaradas de fuego y otros efectos especiales marca de la casa. Esta intro está prevista de 19.00 a 19.10 horas. Luego, la música continúa.

Disc jockeys de talla internacional

En la cabina del DJ brillará el dúo Vini Vici, referentes mundiales del psy-trance y situados en el puesto #32 del Top 100 de DJ Mag; y también DJs From Mars, conocidos por los remixes electrónicos que crean a partir de hits musicales de cualquier género. David Guetta siempre los invita a sus fiestas en Ibiza. Junto a ellos estará otro dúo, 2Serna, el más singular de todos: está formado por la leyenda de la ruta del bakalao Miguel Serna y su hija Brenda Serna, la sensación del momento en el circuito nocturno en España.

Para encender el ambiente de festival, durante todo el día habrá música electrónica en la estación de esquí, con sesiones sorpresa en cafeterías y terrazas de Formigal. La conocida DJ portuguesa Sara de Araújo, una artista fija en los veranos en Ibiza, estará pinchando música house en horario de mañana.

Los tickets ya están a la venta a partir de 21 euros en la web oficial de entradas de Marchica Experience.