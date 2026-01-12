El campus de Huesca acerca desde este lunes el cine maldito de la transición española

El Aula de Cine del Campus de Huesca retoma este mes de enero su recorrido por las llamadas películas malditas del cine español. Si en diciembre este ciclo universitario acercó a cintas de los años treinta y del tardofranquismo, las programadas para las próximas semanas ilustran algunas de las tensiones políticas, sociales y creativas que se vivieron en la Transición.

La vanguardista 'Arrebato' (1979), de Iván Zulueta, una de las producciones más arriesgadas del cine español que ha terminado convirtiéndose en película de culto, retoma este lunes,12 de enero, unas sesiones que se prolongarán hasta el día 26. Todas ellas tendrán lugar, los lunes y los miércoles, a las 19 horas, en el salón de actos de la Facultad de Empresa y Gestión Pública de Huesca.

'Tierra de rastrojos' (1980), de Antonio Gonzalo, adaptación de la novela homónima de Antonio García Cano, que narra la vida cotidiana de unos jornaleros andaluces que realizan una movilización por sus derechos en vísperas de la Guerra Civil, dará continuidad al programa el día 14 de enero.

Los trabajos de tres directoras -Pilar Miró, Josefina Molina y Cecilia Bartolomé- cierran el ciclo. 'El crimen de Cuenca' (1980), de Miró, programada para el día 19 de enero, es un alegato contra la tortura, que tuvo grandes dificultades para su exhibición, ya en democracia, quedando secuestrada durante más de año y medio. A su realizadora se le abrió un proceso militar.

En la siguiente, 'Función de noche' (1981), prevista para el día 21 de enero, Josefina Molina difumina los límites entre realidad y ficción en una historia centrada en el mundo del teatro en la que los actores Lola Herrera y Daniel Dicenta, que fueron matrimonio en la realidad, son protagonistas y personaje de ficción a la vez. Con música del cantautor Luis Eduardo Aute, y un tono feminista, se ha considerado esta cinta un retrato de las vivencias de la generación que protagonizó los cambios sociales de este periodo.

Finalmente, para el día 26 de enero, se ha reprogramado una cinta de una etapa anterior, la de la última parte de la dictadura franquista, cuya sesión hubo de suspenderse en diciembre. Se trata de 'Margarita y el lobo' (1969), filme que fue la práctica fin de carrera de Cecilia Bartolomé en la Escuela Oficial de Cinematografía, y con el que tuvo serios problemas con la censura.

Cine de un tiempo convulso

También se proyectaron el pasado mes, dentro de este ciclo 'El sexto sentido' (1929), de Eusebio Fernández y Nemesio M. Sobrevila, cinta que no llegó a estrenarse en salas comerciales, y en la que el humor y la parodia -del cine de vanguardia de la época, por ejemplo- tienen un papel importante; 'Dante no es únicamente severo' (1967), de Jacinto Esteva y Joaquim Jordà, uno de los ejemplos más destacados de la Escuela de Barcelona, movimiento catalán formado por cineastas contestatarios que se oponía a la industria cinematográfica de la dictadura franquista; y 'Ocaña, retrato intermitente' (1978), de Ventura Pons, un documental intimista sobre el artista andaluz José Pérez Ocaña que recoge la esencia de la contracultura catalana en el primer posfranquismo.

"Son títulos controvertidos, que ayudan a dibujar un pasado al margen de toda convención, y sobre todo permiten entender mejor las ansias de libertad de una sociedad que deseaba contar historias diferentes", explica la profesora de Historia del Cine de Unizar, Ana Asión, que ha hecho la selección de las cintas.

Los vicerrectorados de Cultura y Patrimonio y del Campus de Huesca de la universidad pública aragonesa colaboran en esta iniciativa, que se desarrollará también próximamente en Zaragoza.