'La doncella guerrera' asalta con coraje y astucia el Teatro Arbolé

Esta adaptación del romance tradicional recogido por Menéndez Pidal es una historia, de coraje, astucia y libertad, recomendada para el público familiar. La compañía Tropos Teatro ofrecerá tres funciones: sábado a las 18.00 horas y domingo a las 12.00 y a las 17.00 horas.

'La doncella guerrera' es un romance, profundamente arraigado en la tradición hispánica, ha viajado a lo largo del tiempo y de las culturas, con múltiples versiones. La obra para títeres que pone en escena Tropos Teatro conserva el corazón de esta popular historia.

El Conde de Ayllón ha tenido siete hijas y ningún hijo varón. Cuando la reina le pide que venga a luchar a la guerra o que mande un hijo, Martina, su hija pequeña, se ofrece para ir en su lugar. La joven valiente se disfraza de caballero y se hace llamar Don Martín de Ayllón. Así, consigue pasar desapercibida hasta que salva al príncipe de una emboscada, quien al mirarla a los ojos, se da cuenta de que es una mujer y se enamora de ella.

El títere de 'La doncella guerrera' / Teatro Arbolé

Aconsejado por su madre, el príncipe somete al joven soldado a diversas pruebas para desenmascararla, pero la doncella supera cada una con ingenio y sangre fría. Cuando una última trampa amenaza con revelar la verdad, la joven pide licencia para regresar a casa alegando la enfermedad de su padre. Antes de cruzar el umbral de su hogar, revela finalmente su identidad: durante dos años, el rey tuvo a su servicio una doncella leal y valiente.

Las entradas tienen un coste único de 9 euros a través de la web de Teatro Arbolé y en taquilla.