'La doncella guerrera' asalta con coraje y astucia el Teatro Arbolé
La compañía madrileña Tropos Teatro presenta este fin de semana en el Teatro Arbolé de Zaragoza su última producción, ‘La doncella guerrera’
Esta adaptación del romance tradicional recogido por Menéndez Pidal es una historia, de coraje, astucia y libertad, recomendada para el público familiar. La compañía Tropos Teatro ofrecerá tres funciones: sábado a las 18.00 horas y domingo a las 12.00 y a las 17.00 horas.
'La doncella guerrera' es un romance, profundamente arraigado en la tradición hispánica, ha viajado a lo largo del tiempo y de las culturas, con múltiples versiones. La obra para títeres que pone en escena Tropos Teatro conserva el corazón de esta popular historia.
El Conde de Ayllón ha tenido siete hijas y ningún hijo varón. Cuando la reina le pide que venga a luchar a la guerra o que mande un hijo, Martina, su hija pequeña, se ofrece para ir en su lugar. La joven valiente se disfraza de caballero y se hace llamar Don Martín de Ayllón. Así, consigue pasar desapercibida hasta que salva al príncipe de una emboscada, quien al mirarla a los ojos, se da cuenta de que es una mujer y se enamora de ella.
Aconsejado por su madre, el príncipe somete al joven soldado a diversas pruebas para desenmascararla, pero la doncella supera cada una con ingenio y sangre fría. Cuando una última trampa amenaza con revelar la verdad, la joven pide licencia para regresar a casa alegando la enfermedad de su padre. Antes de cruzar el umbral de su hogar, revela finalmente su identidad: durante dos años, el rey tuvo a su servicio una doncella leal y valiente.
Las entradas tienen un coste único de 9 euros a través de la web de Teatro Arbolé y en taquilla.
