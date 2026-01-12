De Juanjo Bona a Begut: estos son los 50 discos aragoneses más votados de 2025

La web especializada Aragón Musical, organizadora de los Premios de la Música Aragonesa, comenzó a elaborar en 2019 una lista con los discos aragoneses más votados de cada ejercicio. La de 2025 la acaba de dar a conocer y en lo más alto de la tabla se sitúa Juanjo Bona con su primer álbum de estudio: 'Recardelino'. Después figura 'Zumo de manzana', de la violagambista y cantante zaragozana Pilar Almalé, mientras que el disco grabado en directo por la banda de rock Tipos de interés cierra el pódium.

Además de tener el honor de liderar la clasificación de este año, estas tres primeras referencias tienen doble reconocimiento, ya que pasan a estar nominadas directamente en los 27º Premios de la Música Aragonesa dentro de la categoría de Mejor Álbum. Aragón Musical aún no ha dado a conocer la fecha y el lugar en el que se celebrará la gala de 2026 (la del año pasado tuvo lugar el 19 de marzo en el Teatro Marín de Teruel).

Tras 26 ediciones, esta ceremonia de entrega de galardones se ha convertido en una cita imprescindible en el calendario musical de la comunidad. La gala, que cuenta siempre con música en directo, se ha celebrado de forma habitual en Zaragoza, aunque en los últimos años ha viajado por toda la comunidad aterrizando en diferentes localidades.

Para ir calentando motores, Aragón Musical acaba de dar a conocer el resultado de la encuesta que lanza a sus usuarios desde 2019. En esta ocasión ha recopilado 192 álbumes publicados por artistas de la tierra en 2025 (una cifra que constata la actual efervescencia discográfica debido también a la mayor facilidad que aportan las nuevas tecnologías a la hora de editar un elepé).

Más de 60.000 votos

La web especializada ha reunido esos más de 190 discos y los ha propuesto a sus usuarios a lo largo de 24 semanas. Tras más de 60.000 votos registrados, la clasificación definitiva está liderada por los citados tres primeros artistas. En el cuarto lugar se sitúa la banda de post-punk binefarense The Moorland con su 'Shadows', mientras que en la quinta posición figura 'Nerantzi' de Santiago Auserón.

Les siguen el veterano grupo de rock turolense EFFE con 'X años de un trago', la joven zaragozana Lia Callizo ('Dramática'), los turolenses Abismo ('Nómadas y demonios'), la también joven zaragozana Aurora Vicor ('Un desastre con suerte') y la banda oscense Bolática ('Teatro O’Bachato'), que cierra el 'top ten'.

La clasificación de Aragón Musical demuestra el tirón del talento joven. De hecho, buena parte de los mejor situados en la lista son artistas emergentes que autoeditan sus trabajos. Estos son los discos que completan, en orden, el 'top' 50 de los más votados por sus usuarios (el listado completo puede consultarse en aragonmusical.com):