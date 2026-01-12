Leiva llenará el Ibercaja Estadio para su concierto de Zaragoza, apenas quedan unas entradas a la venta
El artista madrileño inaugurará el recinto como sede musical el próximo 27 de junio
Es cuestión de tiempo, y todavía quedan más de seis meses para que se celebre el concierto. El Ibercaja Estadio de Zaragoza se llenará para acoger su primera actuación, la que protagonizará Leiva el próximo 27 de junio dentro de los últimos conciertos de su gira dentro de los actos de celebración por el 20 aniversario de Aragón TV.
Desde el principio, en octubre de 2025, las entradas se han ido vendiendo a buen ritmo (de hecho, las de pista se agotaron en apenas unos días) y ahora mismo solo quedan menos de 500 entradas (de una capacidad total de 20.000 personas) disponibles por lo que el lleno está más que garantizado. Y es que Leiva está pasando artísticamente por uno de sus mejores momentos y, sin duda, ha roto la barrera para llegar al gran público. De hecho, será su concierto más numeroso en Zaragoza después de que llenara el Príncipe Felipe las pasadas Fiestas del Pilar.
Puesta en escena cuidada
Con una trayectoria sólida y un gran talento como compositor, Leiva atraviesa un momento de plena madurez. Llega con un repertorio que conecta, una banda musical en plena forma, una producción que une el pulso del rock con la claridad del pop y una puesta en escena muy cuidada. Sus directos, avalados por crítica y público, se han convertido en un gran formato capaz de reunir a varias generaciones.
Las entradas que todavía quedan disponibles se pueden comprar a través de la propia web oficial de Leiva a un precio que oscila entre los 38 y los 44 euros (más gastos de gestión) dependiendo de la zona escogida.
Será el primer concierto en la historia del Ibercaja Estadio, pero ya ha anunciado una segunda cita, será la que protagonicen Romeo Santos y Prince Royce el 3 de julio en su gira conjunta. Las entradas para este concierto ya están a la venta, es una de las grandes citas de la bachata en este 2026.
