Locura por el tributo a Extremoduro en Zaragoza: ya ha habido que programar un segundo pase
La sala López acogerá los conciertos el próximo 31 de enero
El fallecimiento de Robe Iniesta supuso una gran convulsión en el mundo de la música nacional y entre sus seguidores que se cuentan por miles (los declarados y los que han ido apareciendo tras su muerte) y los gestos de cariño y recuerdo que se han vivido en todo el país son los propios de una estrella de música que ha trascendido la escena.
El público se ha quedado huérfano de su música, pero tiene ganas de revivirla. Y buena prueba de ello se está viviendo en Zaragoza. La sala López ha programado un homenaje a su figura por medio de la banda De Acero, una de las bandas tributo más conocidas de Extremoduro, que se encuentra de gira precisamente conmemorando el 30 aniversario del disco más exitoso de Extremoduro, 'Agila'.
Entradas agotadas
El próximo 31 de enero había anunciado un concierto a las 20.00 horas para el que ya se han agotado las entradas por lo que se ha decidido hacer un segundo pase, que será a partir de las 16.30 horas en una clara apuesta por el tardeo que tan de moda está últimamente.
Robe Iniesta y, por consiguiente, Extremoduro siempre contó con un público muy fiel en Zaragoza. De hecho, todas sus giras tenían parada en la ciudad y en sus últimos 'tours' ya en solitario recaló en el pabellón Príncipe Felipe donde llenó el aforo.
Las entradas para este tributo están a la venta a través de Enterticket a un precio de 15 euros más gastos de gestión.
