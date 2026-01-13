Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Adriana Abenia en 'Pasapalabra': "He estado metida en una biblioteca"

La aragonesa ha sido una de las invitadas estrella de una nueva entrega del programa televisivo

Adriana Abenia en el plató de 'Pasapalabra'.

Adriana Abenia en el plató de 'Pasapalabra'. / FACEBOOK

Paula Marco

ZARAGOZA

Una de las invitadas estrella del programa de este lunes de 'Pasapalabra', conducido por Roberto Leal, fue la aragonesa Adriana Abenia, que, como es habitual, nunca defrauda cuando realiza sus apariciones. La polifacética artista demostró que se había 'preparado' su presencia en el programa a conciencia.

La zaragozana, de hecho, aseguró bromeando que había estudiado mucho para poder ayudar al concursante: "He estado desde la última vez metida en una biblioteca estudiando". A lo que el presentador le ha espetado, "pues enseguida lo demostramos", entre risas de ambos, según ha compartido la propia Adriana Abenia en un 'reel' a través de sus redes sociales.

La aragonesa ha formado parte del equipo azul con el concursante Manu y ha estado muy activa. De hecho, en un momento dado cuando se ha quedado muy cerca de resolver uno de los paneles del juego ha pegado un grito que ha estremecido al propio Roberto Leal: "No me des estos sustos", le ha reprendido.

La aragonesa (Zaragoza, 1980) ha formado parte de varios espacios televisivos como 'Así nos va', '¡Mira quién baila!', 'Amigas y conocidas', 'Hazte un selfi', 'Cuatro al día', 'Tu cara me suena', 'Typical Spanish' y 'Espejo público'. Además, es asidua presentadora de diferentes eventos.

